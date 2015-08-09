Star'ın iddiası: Zergele'de bombalanan binada milyonlarca dolar nakit ve eroin vardı!

Star gazetesi, TSK bombardımanında 8 sivilin hayatını kaybettiği Zergele köyünde, PKK'ya ait milyonlarca dolar ve tonlarca uyuşturucunun depolandığını iddia etti. Haberde, PKK'nın "Zergele'deki deponun" ifşa edilmesine sebep olan 10 mensubunu infaz ettiği iddiası da yer aldı.

Haberde, HDP’nin bölgeye gönderdiği Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir heyetiyle ilgili "Zergele’nin sivillerin yaşadığı bir yer olduğu algısı vermeye çalışan HDP’li heyet tarafından hazırlanan ve yalanlarla dolu rapor bir süre önce açıklanmıştı" ifadelerine yer verildi

Star'ın bugünkü (9 Ağustos 2015) nüshasında yer alan haberin metni şöyle:

Irak’ın kuzeyine ilk kez tamamen yerli istihbarat bilgileriyle düzenlenen hava operasyonunun ardından PKK’dan yükselen yaygaranın sebebi ortaya çıktı. Örgütün, daha önce hedef alınmayan Zergele’de milyonlarca dolar nakit ile tonlarca uyuşturucuyu sakladığı sır depo, operasyonda yerle bir edildi.

Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonların ardından HDP’nin, “Zergele’de siviller vuruldu” yalanıyla gerçekleştirdiği algı operasyonu çöktü.

Teröristlerin saklanma ve geçiş alanı olan Zergele’nin örgüt neden önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye’ye ait insansız hava araçları ve bölgedeki istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonda vurulacak hedefler titizlikle belirlendi. İstihbarat raporlarıyla oluşturulan hedefler arasında PKK’ya ait Zergele kampı da yer aldı.

PKK’nın can suyu deposu

Güvenlik güçleri, terör örgütünün Bokriskan köyünde muhafaza ettiği milyonlarca dolar nakit para ile tonlarca uyuşturucu maddeyi de daha önce hiç operasyon düzenlenmeyen Zergele kampına bir süre önce taşındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu sır gibi saklanan deponun yeri de net bir şekilde belirlendi.

390 terörist öldü

Tamamen yerli istihbarat bilgileriyle başlayan ve günlerce süren hava operasyonunda PKK ağır darbe aldı. Kandil’de örgüte ait birçok kamp ve silah depoları, barınaklar yerle bir edildi. Örgütün kadın grubu “Şervan” sorumlusu “Gülten” kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde örgütüüyesi öldürüldü. Zergele civarındaki Bokriskan bölgesinde ise örgütün sözde “Şehit Dilan” tabur komutanı Şerevan Fatuvan kod adlı terörist ile örgütün 4 büyük grup lideri etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda toplamda 390 terörist etkisiz hale getirildi, 400 terörist de yaralandı.

PKK’da Zergele şaşkınlığı

Örgüt en büyük yıkımlardan birini Zergele’de yaşadı. Operasyonlar sırasında hedef alınan para ve uyuşturucu deposu tamamen yandı. Kamptaki teröristler, paranın bir kısmını depodan çıkarmayı başardı. Zergele’nin bu operasyonlarda da hedef alınmayacağını düşünen örgüt, deponun imha edilmesiyle büyük moral bozukluğu yaşadı, hatta deponun deşifre olmasından sorumlu tuttuğu 10 militanını infaz etti.

Algı operasyonu talimatı

Operasyonun ardından ise PKK, sivillerin öldüğü yalanıyla algı operasyonu başlattı. Örgüt yayın organlarına ve hamilerine bu yönde propaganda için talimat verdi.

PKK talimat verdi HDP Zergele'ye koştu

Zergele’nin vurulması sonrasında alelacele harekete geçen HDP’ de bölgeye Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir başkanlığında bir heyet göndermişti. Zergele’nin sivillerin yaşadığı bir yer olduğu algısı vermeye çalışan HDP’li heyet tarafından hazırlanan ve yalanlarla dolu rapor bir süre önce açıklanmıştı.

PKK’lı terörist itiraf etti

2013 yılında yakalanan “Kemal” kod adlı bir teröristin, “Burada savaşçı birlikler var. Kandil alanının savunmasında kullanılıyor” itirafında bulunduğu öğrenildi.

Barzani’den yardım istediler

Terör örgütü PKK’nın Zergele kampına yakın bölgede yaşayan Kürt halkı ise PKK’nın bölgeden çıkarılması için harekete geçti. Köylülerden oluşan bir heyet Irak Bölgesel Kürt Yönetimi BaşkanıMesut Barzani’ye giderek bölgelerindeki PKK kamplarının taşınması için kendilerine yardım etmesini istedi.KDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hamin Harwani, bir grup köylünün konuyla ilgili Mesut Barzani’yi ziyaret ettiğini söyledi.