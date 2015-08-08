AA, Zergele operasyonunu böyle savundu: Örgüte katılan genç kızlar, yöneticilerle cinsel ilişkiye zorlanıyor!

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların, 1 Ağustos günü bombaladığı ve "sivillerin de hedef alındığı" açıklamalarıyla tepki gösterilen Zergele köyü operasyonuna dair haberinde, "yetkililere" atıf yaparak tartışma yaratacak iddialar öne sürdü. TRT Haber'de de yayınlanan haberinde AA, "Bölücü terör örgütüne yeni katılan genç kızlar da buraya getiriliyor. Yetkililer, kızların kamptaki terör örgütü yöneticileriyle cinsel ilişkiye zorlandığını belirtiyor" iddiasını abonelerine geçti.

Haberini, "güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere" dayandırdığını iddia eden Anadolu Ajansı, TRT Haber tarafından da Twitter'da, "TSK 'Zergele Kampı'nı neden vurdu?" anonsuyla paylaşılan metninde, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde vurduğu Zergele kampının, teröristlerce saklanma ve geçiş alanı olarak kullanıldığı, geçmişte, kaçırılan kamu görevlilerinin de burada alıkonulduğu öğrenildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen haftalarda Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatı kapsamında bir köyün vurulduğu, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.



Söz konusu hedefin "Zergele kampı" adı verilen ve teröristlerce kullanılan barınma alanı olduğunu belirten yetkililer, kampta sivillerin öldürüldüğüne yönelik fotoğrafların ise gerçek dışı olduğunu vurguluyor.



Zergele kampı, teröristlerce hem saklanma hem de geçiş alanı olarak kullanılıyor. Geçmişte, kaçırılan kamu görevlileri bu kampta alıkonulurken bölücü terör örgütüne yeni katılan genç kızlar da buraya getiriliyor. Yetkililer, kızların kamptaki terör örgütü yöneticileriyle cinsel ilişkiye zorlandığını belirtiyor.



Kampın bulunduğu derin vadinin kuzey bölümünde bir köy yer alırken, vadinin diğer ucundaki kamp alanı coğrafi şartlar nedeniyle fark edilemiyor. TSK, operasyon kapsamındaki hedeflerin belirlenmesinde çok hassas davrandı. Bölgeden elde edilen kesin bilgilerin ardından hedefler ateş altına aldı. Vadideki köyde de teröristlerin bulunduğu bilgisine rağmen Türk jetleri, herhangi bir sivilin hayatını kaybetmemesi için köye tek bir atış bile yapmadı.



Vurulan hedefler arasındaki Zergele kampında sivillerin bulunma ihtimali bulunmuyor. Çünkü teröristler, kamplara sivillerin yaklaşmalarına izin vermiyor. Kampta sadece terör örgütü PKK değil İran'da faaliyet gösteren PJAK üyeleri de bulunuyordu. Daha önceki operasyonlarda hedefler arasında yer almayan Zergele kampının vurulmasının teröristlerde büyük şaşkınlık yarattığı da belirtiliyor.



Güvenlik kaynakları, PKK'nın operasyonlarda sivillerin vurulduğu izlenimi verilmesi yönünde yayınlar yapılması için örgüt yayın organlarına talimat verildiğini de kaydediyor.



Bu arada, 2013 yılında yakalanan "Kemal" kod adlı bir teröristin ifadesinde ise söz konusu kampa yönelik, "Kandil alanının batı cephesinde bulunuyor. Burada savaşçı birlikler var. Kandil alanının savunmasında kullanılıyor" dediği belirtiliyor."

Bölgeye giden HDP heyeti: Gerillaların sivil halkla iç içe geçmeleri iç hukuklarınca yasak

Bombardımanın ardından Zergele'ye giden HDP heyeti, bugün açıkladığı raporda; 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 evin tamamen yok olduğu köyün sakinlerinin hayatlarından endişe ettikleri için köyü terk ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Görüştüğümüz pek çok kaynak Kandil bölgesinde PKK gerillası birimlerinin olduğu gerçeğini teyit etmektedirler. Ancak hiçbir zaman köylerin içerisinde barınmadıklarını, köylere yakın mesafelerde kamplarının olmadığını da teyit etmektedirler. Kaldı ki kimi kaynaklar PKK gerillalarının sivil yerleşim birimlerinde konaklamalarının ve sivil halkla iç içe geçmelerinin kendi iç hukuklarınca yasaklandığı, buna aykırı tutum ve davranışların da disiplinsizlik olarak tanımlandığını belirtmektedirler.”

Cumhuriyet yazarı: İki ay önce gittim; etrafta hayvanlar otluyor, köylüler işlerini yapıyordu

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım Başlangıç da TSK’nın “köy değil PKK kampı” dediği Zergele’ye iki ay önce gittiklerini belirttiği 3 Ağustos tarihli köşe yazısında, "7 Haziran seçimleri öncesi Kandil’in nabzını tutmak için yola çıkmıştık. Dağın eteklerindeki Zergele bölgesindeki köyde mola verdik. Dağa çıkmak için bizi alacaklardı. Etrafta hayvanlar otluyor, köylüler günlük işlerini yapıyordu. Kimi kadınlar bahçeleri çapalıyor, kimi çardağı onaran erkeklere çay götürüyordu. Hiçbirinin elinde silah yoktu. Hepsi Irak yurttaşıydı. Eğer bir suçları varsa misafirperverdiler ve PKK ile sıcak ilişki kurmuşlardı o kadar" ifadelerini kullanmıştı.

ANF de, bombardımanın ardından zarar gören ve kullanılamaz hale gelen Zergele camisinin imamı Hacı Qadir'le görüşmüştü. Qadir, “Daha önce birçok sefer köyümüz Saddam Hüseyin’in saldırılarına hedef oldu. 1991’den sonra köy tekrardan şenlenmeye başladı. Biz bu camiyi 1992’de yaptırdık. Türk devleti gelip köyümüzü bombaladı. 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Camimiz de saldırılarda bu hale geldi. Türk devleti ve AKP kendisine ben İslamım diyor ancak bu İslamın yapabileceği bir şey değil. Türk devleti ve AKP Kürt düşmanlığı yapıyor” demişti.

TSK: Köy değil bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise Zergele Köyü’nün bombalanmasıyla ilgili olarak, “Kuzey Irak’ta vurulan yer, bir köy değil bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olduğu, bombanın tesir alanı içinde sivil yerleşim alanı bulunmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zergele'ye yönelik bombalamada sivillerin hayatını kaybettiğine dair iddiaların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarıyla ortak bir çalışma yürütülerek araştırılacağı belirtilmişti ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"PKK terör örgütünün lojistik ve koordinasyon amaçlarıyla kullandığı Zergele kampına yönelik gerçekleştirilen hava harekatı sırasında PKK kayıplarının yanı sıra sivil kayıplar da meydana geldiği yönündeki haberler üzüntüyle karşılanmış ve haberlerde ileri sürülen iddialar hakkında inceleme ve araştırma başlatılmıştır. En yüksek standartlarda yürütülen hava harekatı kapsamında tüm hedefler anlık istihbarat raporları doğrultusunda sivillerin bulunmadığına tam kanaat getirilen alanlardan seçilmekte; sivil kayıplarının yaşanmaması için daima azami gayret özenle sarf edilmektedir.

"Bahsekonu Zergele terörist kampında sivillerin bulunmadığı, ancak üst düzey PKK’lıların harekat sırasında orada mevcut oldukları bilinmektedir. Öte yandan terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı da maalesef bir vakıadır. Herhalükarda gündeme gelen tüm iddialar en geniş biçimde araştırılacak, bu hususta temas halinde olduğumuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarıyla da ortak bir çalışma titizlikle yürütülecektir. Bu çalışmalarımız sonucunda elde edilecek bulgular kamuoyuyla en kısa zamanda paylaşılacaktır."