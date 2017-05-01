Star: YPG, sınır karakollarımızı Amerikan yapımı TOW füzesiyle vurdu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, Türkiye'nin Irak'ta Sincar'a, Suriye'de Karaçok'a yönelik hava harekâtı düzenlemesinin ardından YPG'nin sınır karakollarını Amerikan yapımı "TOW füzeleriyle vurduğunu" iddia etti. Gazetenin manşetten gördüğü haberde "Türkiye’nin Sincar ve Karaçok harekatı ardından terör örgütü PKK/PYD’nin sınır karakollarımıza Amerikan yapımı TOW füzeleriyle saldırdığı ortaya çıktı" ifadesi kullanıldı.

Star gazetesinin haberi şöyle:

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’yi koruma altına alan ABD, binlerce kişi katleden eli kanlı örgüte ağır silah, zırhlı araç ve tank yardımında da bulundu. Rakka’nın DEAŞ’tan kurulmasına yönelik yapılacak operasyonu bahane ederek, üslerinde PYD’li teröristlere askeri eğitim de veren ABD, NATO’nun kuruluş amaçlarını tek tek yıktı. ABD’nin başını çektiği NATO’nun kuruluş anlaşmasında öncelikle üyelerin savunma ve güvenliğinin korunmasına vurgulanıyor. müttefiklere birbirinin güvenliğini güçlendirme sorumluluğu da getiriyor. Anlaşmada ayrıca üyelerden birinin saldırıya uğraması durumunda müttefiklerin yardım yükümlülüğü de bulunuyor.

Bunları görmezden gelen ABD, DEAŞ’la mücadele adı altında her türlü desteği verdiği PYD, Suriye›nin beşte birine yayılarak, bölge ülkelerini tehdit etmeye başladı. Öyle ki Suriye topraklarının yüzde 20›den fazlası ve Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık yüzde 65›i örgütün eline geçmiş durumda.

TOW kullanıldı

PKK/PDY, her fırsatta NATO üyesi Türkiye’ye, yine NATO üyesi ABD’den aldığı silahlarla saldırması ise dikkati çekiyor. Bunun son örneği Türkiye’nin 26 Nisan’da Suriye’nin Karaçok ve Irak’ın Sincar bölgesindeki PKK kamplarının vurulmasının ardından yaşandı. 26 Nisan›daki hava harekatının ardından PYD/PKK’nın kontrolündeki bölgelerden 11 hudut karakoluna havan ve tanksavarlarla 13 ayrı saldırı düzenlendi. Mehmetçik saldırılara misliyle karşılık verdi ve 11 terörist etkisiz hale getirildi. Karakolları hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesinin kullandığı ortaya çıktı.

İHA da verildi

Suriye’de çatışan PYD/PKK’lıların sahada çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerden yaptığı incelemeye göre, örgütün elinde TOW füzelerinin yanı sıra ABD menşeli şu silah ve askeri araç gereçler var: Çoklu roket atarlar ve roket atar rampaları, 80 ve 120 mm üretimi havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansiz küçük hava gözlem araçları. ABD, Türkiye’nin çeşitli kereler talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzelerini yine PKK’nın Suriye kadrolarıyla paylaşıyor.

SDG maskesiyle terör

ABD’nin Suriye’de müttefik olarak nitelediği PYD/PKK , ülke genelinde “SDG” adını kullanıyor. SDG ismine geçiş yapılmasından itibaren ABD, PYD/PKK’ya yardımlarını da hızla artırdı. Amerikan yönetimi, askeri yardımlarını PYD/PKK’ya değil SDG’ye yaptığını, hatta silahların yalnızca bu yapı içinde say ları birkaç yüzü geçmeyen “Suriye Arap Koalisyonu”na yönlendirdiklerini iddia ederek, Türkiye›nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

KK’daki diğer ABD silahları

Çoklu roket atarlar ve roket atar rampaları, 80 ve 120 mm üretimi havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansız küçük hava gözlem araçları.

ABD cenaze

Türkiye’nin Karaçok Dağı’ndaki terör kampına yönelik operasyonunda öldürülen YPG’lilerin cenaze törenine ABD askerleri de katıldı. Öte yandan Türkiye sınırındaki Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye mevkilerinde Amerikalı askerlerin teröristlerle omuz omuza nöbeti sürüyor.