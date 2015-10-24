Star yazarından Yeni Şafak'a: FETÖ'cülerin mesajını basıyorsunuz, ne yaptığınızın farkında mısınız?

Yeni Şafak’ın başlattığı “Başka Türkiye Yok” kampanyasında Zaman yazarı Ali Bulaç ve Gülen cemaatine yakın olduğu öne sürülen Boydak Holding’in patronu Mustafa Baydak’ın görüşlerine yer verilmesine tepki gösteren Star yazarı Yakup Köse, kampanyayı “karşılıksız para basmak” olarak nitelendirdi.

“Ülkemize NATO’nun müdahale etmesi gerektiğini Bosna üzerinden dolaştırarak Fethullahçı Terör Örgütü’nün medyasında yazan muharrirden “Birlikte yaşama, barış” mesajları almanın ne karşılığı vardır?” diyen Yakup Köse, yazısında “Fethullahçı Terör Örgütü finansörlerinden olduğu bilinen ve bu sebepten daha bir ay önce polisin operasyon yaptığı şirketin yöneticisinden ‘kardeşlik’ mesajı alıp da yayımlamak da nedir Allah aşkına. Ne yaptığınızın farkında mısınız?” ifadelerine yer verdi.

Yakup Köse’nin Star gazetesinin bugünkü (24 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Seneler önceydi, ortalıkta “Karşılıksız para basılıyor” sözleri dolaşıyor ama ben bu sözün ne mânâya geldiğini bilmiyordum. Cahilliğimi mâzur görebilirsiniz, çünkü internetin olmadığı zamanlardan bahsediyorum! Bilgiye ancak kitaplardan veya ehlini bulunca sorup ulaşabiliyorduk; ne çileli yıllardı!.. Bir gün ehlini bulunca sordum “Karşılıksız para basmak nasıl olur” diye, benim anlayacağım şekilde bir cümleyle anlattı: “Kasandaki mevcut altının değerinden daha fazla para basmaktır.”

Bu tanım benim zihnimde yer etti. Nerede toplumda karşılığı olmayan biz söz duysam veya okusam gayriihtiyârî “Adam karşılıksız para basmış” derim. Son günlerde de 28 Şubat’ta özgürlük mücadeleme verdikleri destekten dolayı daima minnettar kalacağım bir gazetenin başlatmış olduğu kampanya hakkında, maalesef “Karşılıksız para basma” sözünü çok kullanıyorum.

“Başka Türkiye yok” kampanyasını yapan dostlar alınmasın, atalarımızın “Dost acı söyler” sözünden mülhem yazdıklarımı “Dost dediğin uyarır” çerçevesinde okumalarını rica ediyorum. Mezkûr kampanyanın iyi niyetle başlatılmış olması hayatın gerçekleri karşısında bir şey ifâde etmiyor. Düşünün, ülkemize NATO’nun müdahale etmesi gerektiğini Bosna üzerinden dolaştırarak Fethullahçı Terör Örgütü’nün medyasında yazan muharrirden “Birlikte yaşama, barış” mesajları almanın ne karşılığı vardır? “NATO askerleriyle birlikte Ak Parti iktidarını indirip, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere örgütümüze karşı koyanları darağaçlarında sallandıracağız” demeyeceğine göre, bu şahıstan, işgal niyetini izhar etmesine rağmen alınan barış mesajı ancak “Karşılıksız para basmaktır”! Mâdem bu şahsın sözlerine inanıp yayımlıyorsanız o zaman HDP’nin “PKK’lılar Barış Savaşçılarıdır” sözlerine de inanıp yayımlamanız gerekir.

Fethullahçı Terör Örgütü finansörlerinden olduğu bilinen ve bu sebepten daha bir ay önce polisin operasyon yaptığı şirketin yöneticisinden “kardeşlik” mesajı alıp da yayımlamak da nedir Allah aşkına! Ne yaptığınızın farkında mısınız? Batıcı Gezi kalkışmasına destek verdiği her yerde konuşulan ve işadamı hüviyetiyle ortalıkta dolaşan FETÖ mensubunun sizde karşılığı nedir ki “barış” mesajını basabiliyorsunuz? Gözlerim, CHP’nin kanalında Müslüman Anadolu halkına ana avrat söven eski porno oyuncusuyla, genç kızları yatağa atmak için yaşını küçülten azgın teke profesörü aradı ama maatteessüf göremedim, onların FETÖcüler’den ne eksiği var canım!

Daha bir sürü isim, yanılmıyorsam 3-4 gündür süren kampanyada bildiğimiz yuvarlak lafları edip duruyor. Toplumda bir karşılığı var mı, yok. İnsanlar, ne akar ne kokar laflara inanmıyor. Halk somut, net şeyler duymak istiyor. 70 yıldır bir yandan sırtı sıvazlanırken diğer yandan ensesinde boza pişirilen halkın karnı barış masallarını tok. Bu kampanyayı yapanlar, son yıllarda yaşadığımız darbe girişimlerini ve hükümeti yıkmaya mâtuf Gezi ayaklanmasını yapanların “Barış, kardeşlik” sözlerine inanmamızı nasıl beklerler? Okuyucularınız, “Mâdem bu kişiler barış mesajı alacak kadar değerliydi niye 2 yıldır bize bunları kötülüyorsunuz” diye sorsalar ne cevap vereceksiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “başka Türkiye” olmadığının farkında değil; eğer farkında olsaydı ülkeyi adım adım dolaşıp FETÖ tehlikesini anlatmazdı!.. Sesi kısılana kadar ülkeye yönelik saldırıları anlatacağına, çiçek böcekten bahseder ve böylece de kendini tehlikeye atmazdı. FETÖ’cüler ve bilumum Kemalisti, Solcusu, PKKlısı “Tek gayemiz Tayyip’i indirmek” derken dertleri ne acaba? Tayyip Erdoğan bunların yoluna nasıl bir taş koyuyor da, bir devlet kurmak için çıktığını iddia eden 30 yıllık bir örgüt (PKK) tek gayesini Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çevirebiliyor?

Bu tür karşılıksız para basmaları görünce Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yalnız bırakıldım” sözünü daha iyi anlıyorum! Dostlar, görüş aldığınız kişilerin eline güç geçtiğinde neler yapacaklarını bir düşünün. Çok da uzağa gitmeden bu ülkede 28 Şubat 1997’de neler yaşandığını hatırlayın ve adımlarınız ona göre atın.