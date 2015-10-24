Ahmet Hakan’dan Yeni Şafak'a: 'Hepimiz Türkiye’yiz kampanyası sizin yapacağınız iş değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Şafak'ın önceki günlerde toplumda yaşanan kutuplaşmaya karşı başlattıklarını duyurduğu 'Başka Türkiye yok' kampanyası için, "Siz nasıl Ali Bulaç gibi birini listeye alırsınız?” diye topa tutulan ve bu toplardan etkilenen bir gazetenin yapacağı bir iş değildir “Hepimiz Türkiye’yiz” kampanyası yapmak" ifadelerini kullandı.

Bugünkü köşesinde CHP seçmenine de sesleyen Hakan, “Ya “oy kullanmak yerine tatile gitmeyi tercih eden seçmen” algısını yık ya da başka partilerin seçmenlerini küçümsemekten vazgeç” dedi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Ey CHP seçmeni!” başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2015) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Senin için “Tatili görünce... Oy vermek için sandığa gitmek yerine tatile gider” diyorlar.

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Ey CHP seçmeni!

Eğer gerçekten de durum böyleyse...

Yani gerçekten de “dört günlük tatil” ile “oy vermek” arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığında...

Tatili tercih ediyorsan...

Hiç kusura bakma ama senin başka partilerin seçmenlerini cehaletle, şuursuzlukla ya da kandırılmışlıkla suçlamaya hiç mi hiç hakkın yoktur.

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Eğer dört günlük tatille seni avlayabiliyorlarsa...

“Göbeğini kaşıyan adamlar”, “bidon kafalar”, “makarnacılar” falan diye sürekli aşağılanan seçmenler, senden bin kat daha bilinçli, senden bin kat daha şuurlu ve senden bin kat daha vatandaşlık sorumluluğuna sahiptirler.

*

Ey CHP seçmeni!

Ya “oy kullanmak yerine tatile gitmeyi tercih eden seçmen” algısını yık ya da başka partilerin seçmenlerini küçümsemekten vazgeç.

Kabataş yalancılarının işi Allah’a mı kaldı?

“Kabataş yalancılarının cezasını Allah verecek” diye yazmıştım.

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Hemen geldi tepkiler:

“Ne yani? Bu yalancıların işi Allah’a mı kaldı?”

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Tabii ki hayır...

Bu dünyada elbet bir gün cezalarını çekecekler.

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Ama Allah’ın adını anarak yalan söyledikleri için...

Ayrıca Allah da verecek bunların cezalarını.

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Oy ve Ötesi sizi neden delirtiyor ki?

“OY ve Ötesi”, seçmen iradesinin sandığa doğru dürüst yansımasını sağlamak amacıyla örgütlenmiş dev bir sivil toplum hareketidir.

Seçmen iradesinin sandığa doğru dürüst yansımasını amaçlamanın neresi kötü ki “Oy ve Ötesi” dendiğinde deliriyorsunuz?

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“Oy ve Ötesi”, hilenin hurdanın önüne geçmeye çalışıyor.

Seçimde hile mi yapacaksınız ki...

“Oy ve Ötesi” dendiğinde kuduruyorsunuz?

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“Oy ve Ötesi”nden yapılan tüm çağrılarda “Hangi partiden olursan ol gel” deniyor.

Gittiniz de almadılar mı da...

“Oy ve Ötesi” dendiğinde “bunlar taraflı” falan diye kara çalıyorsunuz?

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Nankör IŞİD

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD için “nankör” demiş.

“Nankör”ün sözlük anlamı şudur: “Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyilikbilmez.”

Acaba Davutoğlu, IŞİD’e hangi

iyiliği yaptı da “nankör”

diyor?