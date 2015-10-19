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Politika

Yeni Şafak'tan 'toplumsal uzlaşma' kampanyası: Başka Türkiye yok, herkes sözünü söylesin

"Büyük bir kutuplaşma yaşıyoruz, bu ülke son kalemiz..."

19 Ekim 2015 12:26

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, "Büyük bir kutuplaşma yaşıyoruz. Toplum ayrıştırılıp kimliklerin çatışmaya dönüştürülmesi hedefleniyor. İletişim kanallarımız kapanıyor. 'Başka Türkiye yok' ve bu ülke son kalemiz" diyerek toplumun önde gelen kanaat önderleri ve aydınları toplumsal uzlaşma için kampanyaya davet etti. 

Aralarında ilahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman, Zaman yazarı Ali Bulaç,  Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, teknik direktör Mustafa Denizli ve Yeşilçam efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in de bulunduğu sanat, siyaset, spor ve yazar camiasından birçok ismin görüşlerini dile getirdiği çağrıda, "Terör saldırıları ve provokasyonlar ülkemizdeki bin yıllık kardeşliği tehdit eder hale geldi. Saldırılar iç bütünlüğümüze ve sosyal dayanışmamıza yöneldi. Türkiye zemininde herkesi bir söz söylemeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Çağrıya katılan isimlerin söyledikleri için tıklayın.

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfası şöyle:

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