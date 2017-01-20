Star yazarı: Saadet Partisi'nin başkanlık teklifine "Yetmez ama evet" demesi gerekmez miydi?

Star yazarı Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kurucu kadrolarının içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin siyasi örgütlenmesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda parti olarak "hayır" oyu kullanacaklarını açıklamasıyla ilgili olarak "'Yetmez ama evet' demesi gerekmez miydi?" görüşünü dile getirdi.

Resul Tosun'un "Temel beyin referandum açıklaması" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye anayasa teklifine destekten vazgeçirmek için yaptığı beyhude ziyaret haberinin yayınlandığı gün Saadet Partisi (SP) de oyunun rengini açıkladı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda parti olarak ‘hayır’ oyu kullanacakları” açıklamasını yaptı.

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Temel bey aşırılıkları olmayan, makul ve temkinli bir şahsiyettir. Siyasetine de bu özelliklerini yansıtması bekleniyordu.

Ben de şahsen SP genel başkanı olduğunda selefinin aşırılıklarına prim vermeyeceğini düşünmüştüm.

Çünkü selefi sırf AK Parti’ye muhalefet olsun diye 17/25 Aralık sonrası merhum Erbakan’ın hayatı boyunca asla sıcak bakmadığı FETÖ’ye destek verecek kadar akl-ı selim sahiplerini şaşırtacak çıkışlar yapmıştı.

Fakat buna rağmen cumhurbaşkanlığı seçiminde parti tabanını serbest bırakmak gibi mantıklı bir tercih de yapabilmişti.

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Adı cumhurbaşkanlığı ama özübaşkanlık olan yeni sistem tek başına AK Parti’nin teklifi olmaktan çıkmış MHP ile varılan bir mutabakat metnine dönüşmüştür.

Yani MHP bile teklife olumlu yaklaşıp kabul oyu verirken AK Parti ile aynı kaynaktan beslenmiş olan SP’nin ‘hayır’ oyu vereceğini ilan etmesi gerçekten şaşırtıcıydı.

SP’nin CHP ve HDP ile aynı safta yer alması düşündürücü değil mi?

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Başkanlık sistemi daha öncede yazdığım gibi yetmişli yıllarda ilk kez merhum Erbakan hoca gündeme getirmişti.

Temel bey de parti olarak başkanlık sisteminden yana olduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen SP’nin başkanlık sistemine geçişe hayır diyeceğini açıklaması gerçekten hayret vericidir.

Evet eksikleri olabilir, ama bu da bir aşama değil midir?

Temel bey ‘tamamı elde edilemeyen tamamen reddedilmez’ kuralından bihaber olamaz!

SP’nin ‘yetmez ama evet’ demesi gerekmez miydi?

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Aslında bu değişikliğe en büyük desteği SP’nin vermesi gerekirdi.

Çünkü SP hem başkanlık sistemini savunan bir partidir hem de AK Parti’ye bütün partilerden her yönüyle en yakın olan partidir.

Seçim propagandaları sırasında bir tv kanalında selefine ‘SP’nin yapmayı hedefleyip de AK Parti’nin yapmadığı ne var?’ diye sorulmuştu da cevap verememiş Suriye politikasını eleştirmekle geçiştirmişti.

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Temel bey de çok iyi biliyor kiSP’nin hedefleriyle AK Parti’nin de hedefleri çok farklı değildir.

Erdoğan yeri geldiğinde Menderes’in Özal ve Erbakan’ın yolunda olduğunu açıklamaktan da çekinmemiştir.

Buna rağmen SP’nin muhalefeti, AK Parti’ye kardeş ikazıdır ve faydalıdır ama bu muhalefet kardeşçe olmalıdır.

Hülasa, SP’nin CHP ve HDP ile saf tutması şık durmamıştır!

Hele deTemel beyin başında bulunduğu SP’ye hiç yakışmamıştır!