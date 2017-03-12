Star yazarı, polemiği köşe komşusundan devraldı: Yeni Asya 'FETÖ' medyasını aratmıyor!

Star yazarı Ersoy Dede, geçtiğimiz aylarda köşe komşusu Ahmet Kekeç ile Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz arasında yaşanan 'FETÖ' tartışmasını yeniden gündeme getirdi. "Yargı Yeni Asya’ya dokunmuyor. FETÖ medyasını aratmayan manşetleriyle, kenardan millete parmak sallamaya devam ediyor" iddiasını ileri süren Dede, "Yeni Asya FETÖ bağlantısını belgesiyle ortaya koyan meslek büyüğümüz Ahmet Kekeç, bunları iki yazıyla nakavt etmişti zaten biliyorsunuz" diye yazdı.

Ahmet Kekeç, polemiği başlatan yazısında Nur cemaatinin Yeni Asya koluyla aynı adı taşıyan gazetenin yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile ilgili olarak "Biz bu Kâzım’ı, 17/25 Aralık sürecinde yazdığı heyheyli ve celadetli yazılardan hatırlıyoruz. Ateş parçası'ydı. Hükümete ve Erdoğan’a demediğini bırakmıyordu" diyerek tepki göstermiş; Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yazısında, katil hakkındaki 'FETÖ' iddialarına değinmemekle eleştirmişti.

Güleçyüz, Kekeç'in 22 Aralık'ta yayımlanan "Bu Kâzım'a ne içiriyorlar?" başlıklı yazısına Twitter'dan verdiği cevapta "Her lafa cevabımız var. Lakin bir lafa bakarız laf mı diye. Bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Ahmağa verilecek en iyi cevapsa sükûttur" demişti.

Kekeç'in Güleçyüz'e yanıtı "Şimdi ben ne yapayım? Fetullah adlı meczup şarlatana 'yancılık' yapmak dışında görünür bir özelliği bulunmayan bu utanmaz arlanmaz adamı mahkemeye verip biraz parasını mı alayım? Ne yapayım, siz söyleyin?" olmuştu.

Star yazarından Yeni Asya'ya: Bediüzzaman'ın arkasına gizlenme, terbiyesiz; ben sana 'kzm' dedim mi?

Söz konusu polemiği yeniden gündeme getiren Star yazarı Ersoy Dede'nin bugün (12 Mart 2017) yayınlanan yazısı şöyle:

7 Aralık darbe girişiminden bu yana sistematik olarak millet düşmanlığı yapan Yeni Asya, 15 Temmuz ihanetine rağmen hâlâ ve de ısrarla pozisyon güncellemiyor.. Ve enteresan biçimde yargı Yeni Asya’ya dokunmuyor.. FETÖ medyasını aratmayan manşetleriyle, kenardan millete parmak sallamaya devam ediyor.. Peki bu Yeni Asya, gücünü nereden alıyor?..

Terör destekçisi bu gazetenin kadınlar günü karikatürünü gördünüz, değil mi?.. “Şefkat Kahramanları”ymış.. Kimse sormayacak mı, “.. arkadaş kim bu şefkat kahramanları?..” diye.. Milletin evine bombalar yağdıran, vatan evlâtlarının bedenlerini tanklar altında paramparça edenlerden mi söz ediyorsunuz?.. “Şefkat Kahramanları”ymış.. Katil sürüsü bunlar be, ne şafkati!.. Yeni Asya FETÖ bağlantısını belgesiyle ortaya koyan meslek büyüğümüz Ahmet Kekeç, bunları iki yazıyla nakavt etmişti zaten biliyorsunuz.. Kazım Güleçyüz, Ahmet Kekeç’in saptamaları karşısında dükkanı kapatıp gitmek yerine kuyruğunu kaptırdığı FETÖ’nün ağzıyla cevap vermeye çalışmış, konuştukça daha da dibe batmıştı… Üzerinden dört ay geçtiği halde, bu FETÖ artığı işbirlikçiler hâlâ daha nasıl operasyon çekmeye çalışabiliyorlar başları derde girmeden, merak ediyorum…