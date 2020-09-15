Star yazarı Özkan: Cezalar yasaklar ve kısıtlamalar gelecekse tedbirlere alenen uymayanlara gelsin

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, "İçimizdeki gafiller yüzünden hepimiz yeniden evlerimize tıkılacağız yani. Ahmaklar serbestçe dolaşıp virüs yayıyor diye tedbirlere uyanlar da hapsolacak evlerine. Okullar açılamadan kapanacak. Milyonlarca çocuk okulda eğitim hakkından mahrum kalacak… Benim buna itirazım var! Haksızlık bu! Cezalar yasaklar ve kısıtlamalar gelecekse tedbirlere alenen uymayanlara gelsin" görüşünü savundu.

Özkan, "Kim uymuyorsa kurallara, onlar tıkılsın evlerine! Kimse de kusura bakmasın. Toplumun büyük kesimi hem 'bunalıyorum yeah' demeyip sabırla maske takacak, küçük çocuklarına her dakika dikkat ve vaziyet edecek, 7 ay boyunca asgari düzeyde sosyalleşip kolonya-sabun ikilisiyle hemhal olacak. Hem de bunların hiç birini yapmayıp cıvıyanlar, tedbirlilerle dalga geçip uyarılara hakaretlerle cevap verenler yüzünden güz/kış aylarını ev hapsinde geçirecek! Olmaz. Haksızlık bu. Kurallara uymayan azgın azınlık yüzünden yayılıyor virüs." düşüncesini dile getirdi.

Özkan, "Kamu otoritesi duruma el koymalı ve sosyal adaleti sağlamalı o yüzden. Suç-ceza dengesi burada da kurulmalı. Cezalar yasaklar ve kısıtlamalar gelecekse tedbirlere alenen uymayanlara gelsin o yüzden. Başkalarının hayatını riske edenler 'saldırga' muamelesi görmeli bana kalırsa. Cari hukukta tanımı nedir bilmiyorum. Ama ölümcül bir virüsü bilerek bulaştırmanın ya da bulaş ortamı yaratmanın suç olarak tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ihmal, dikkatsizlik, kusur, kabahat değil katiyetle. Bunca bilgiye, uyarıya, uyarana rağmen yapılıyorsa hâlâ suikasttır o artık!" ifadesini kullandı.

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