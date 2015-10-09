Star yazarı Küçük: Digitürk’ten sonra Türksat da FETÖ kanallarını yayından kaldırmalı; D-Smart ne yapacak?

Star yazarı Cem Küçük, Tivibu ve Digiturk'un 7 TV kanalını yayından çıkarmasına ilişkin olarak, "Normalde Türksat’ın FETÖ propagandası yapan kanalları uydudan çıkartmalıydı. Umarım Digitürk’ten sonra Türksat da beklemeden gerekeni yapar" dedi. "Bu arada bakalım Aydın Doğan’ın D-Smart’ı nasıl bir karar alacak?" diye soran Küçük, "FETÖ’nün propagandasını yapmaya devam edip Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan mı okuyacak yoksa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının gereğini yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.

Küçük'ün Star'da "Terör ve suç örgütlerinin medyası olamaz!" başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Dijital yayın platformu Digitürk FETÖ’ye ait 7 televizyon kanalını yayın ağından kaldırdı. Digitürk yönetimi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Değerli Müşterilerimiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu” tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır.”

Öncelikle Digitürk yönetimini ve genel müdürünü aldığı karardan ötürü kutluyorum. Olması gereken budur. Bu işi medya özgürlüğüne sokmak isteyen çok olacaktır ama nafile. Niye mi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu yapının adına FETÖ koydu. Son 7 yılda bu ülkede onlarca kurgu dava olduğu konusunda FETÖ’cüler hariç herkes hemfikir. KPSS sınav sorularını çalmaktan tutun da Hrant Dink suikastine kadar birçok davada paralel yapının dahli var. Buna itiraz eden zaten yok. Eğer bu yapı bir terör örgütüyse ve savcılar bunun adını böyle koyduysa yapılması gereken bellidir. Ayrıca Digitürk özel bir teşebbüs. Aldığı karar son derece hukuki.

Daha önce Savcı Serdar Coşkun Türksat’a bir yazı yazarak paralel televizyon kanallarının oradan çıkarılmasını istemişti. Normalde Türksat’ın FETÖ propagandası yapan kanalları uydudan çıkartmalıydı. Umarım Digitürk’ten sonra Türksat da beklemeden gerekeni yapar. Ulaştırma Bakanlığı savcılara kulak vermeli. Devlete ait uydu, terör örgütünün kanallarını çıkarmıyorsa bu çok garip bir durumdur. Her gün bu kanallardan seçilmiş meşru hükümete, cumhurbaşkanına küfürler ediliyor, tehditler yağıyor. Yetmiyor bu mecralardan Fethullahçı Terör Örgütü’nün propagandası yapılıyor.

Unutulmasın ki Batılılar bu gibi durumlara “clear and present danger (açık ve net tehlike)” diyorlar. Her gün bu kanallardan resmen terör propagandası yapılıyor. Terör ve suç örgütlerinin medyası olamaz. Bir dönem Kolombiya’nın bir numaralı suç örgütü lideri Pablo Escobar’dı. Escobar1989’da Forbes dergisine göre dünyanın yedinci büyük zenginiydi. Medellin uyuşturucu kartelini yöneten Escobar’ın en önemli ortağı Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’ydı. Escobar 1993’de girdiği çatışmada öldürüldü. Noriega da daha sonra ABD’de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Escobar gibi bir adamın medyası olabilir mi? Buna izin verilir mi? Nitekim Amerikan devleti Miami’de Escobar’a ait 112 şirkete bir günde el koymuştu.

ABD ya da AB ülkelerinde El-Kaide ya da DAEŞ’in medyası olabilir mi? Bu mümkün mü? Böyle bir şey hayal bile edilemez. El-Kaide’nin yayın organı olan online yayın yapan Inspire’ın nüshalarını yanında taşıyanlar Avustralya ve İngiltere’de ceza aldılar. Bakın sadece nüsha taşıyanlara bile ceza verildi.

Elin oğlu yaparken makbul de Kırmızı Kitaba giren ve milli güvenliği tehdit eden FETÖ’ye gelince mi makbul değil. Güldürmeyin adamı. Paralel çetenin ve onlara angaje olanlar kendi çaplarında kıyamet koparıyorlar ama boşuna. Terörün ekranlardan propagandası mı yapılacak? Türkiye Cumhuriyeti’ne sövülecek, buna seyirci mi kalınacak?

Bu arada bakalım Aydın Doğan’ın D-Smart’ı nasıl bir karar alacak? FETÖ’nün propagandasını yapmaya devam edip Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan mı okuyacak yoksa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararının gereğini yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Kendisine meydan okuyan terör örgütlerine karşı hukuk içerisinde gerekeni yapıyor, yapacaktır ve yapmak zorundadır. Terörizmin propagandasını yapmaya hiçbir devlet izin vermez. Biz de vermeyeceğiz. Küçüğünden büyüğüne terör ve organize suç örgütlerinin medyası olamaz. FETÖ’cüler de hala Pensilvanya’ya kanıp galip geleceğiz, zafer kazanacağız edasında olanlar varsa daha çok mağlubiyet göreceklerini şimdiden bilseler iyi olacak.