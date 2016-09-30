Star yazarı: FETÖ, Playboy’un da içinde bulunduğu konsorsiyumun Türkiye ayağını oluşturuyordu!

Star yazarı Ersoy Dede, ABD'li müslüman gazeteci Noor Tagouri'nin Playboy dergisinin Ekim ayı sayısına poz vermesiyle ilgili olarak "Başörtülü kadın simgesi üzerinden islâm’a saldırıdır. Gelin bir de işe şu perspektiften bakalım. Değerli dostlar, Türkiye’de FETÖ’nün politik tahribatını çok konuştuk ama bu örgütün bir işlevi daha vardı. FETÖ, Playboy’un da içinde bulunduğu bu konsorsiyumun Türkiye ayağını oluşturuyordu" dedi.

Ersoy Dede'nin "Medrese -i Virginia" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Amerika’daki FETÖ’cülerin fotoğrafları yayınlanıyor bir kaç gündür Sabah Gazetesi’nde..

Aydoğan Vatandaş, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, Tuncay Opçin..

Her fotoğraf manşetten; “.. vaaauuvv görüyor musun bak..” ünlemiyle veriliyor..

Yaşadıkları hayata duyulan şaşkınlık gibi..

Oysa hepsinin zaten konforlu bir yaşam sürdüklerini, hiç de terör örgütü kaçakları gibi mağaralarda saklanmadıklarını zaten biliyor olmalıydık..

Yeni bir durum yok yani aslında ortada..

Ama bir detaya dikkatinizi çekmek isterim..

Bu adamların tamamı işsiz..

Ancak hayal bile edemeyeceğiniz bir hayat sürüyorlar..

Tuncay Opçin’in altındaki araba Türk parasıyla 1.5 milyon lira..

Oturduğu evin değeri 1 milyon dolardan fazla..

Adem Yavuz Arslan’ın sadece ayağındaki terlik 500 dolar.. O kadar söyleyeyim..

Şimdi bu resimlere baktıkça yine şu Mehmet Baransu denilen zavallı geliyor gözümün önüne..

Adamın ihanetine falan diyecek sözüm yok..

Düpedüz vatan haini..

Fakat zerre kadar merhem niyetine yaraya sürülecek akıl yokmuş bu adamda..

Bugün daha iyi anlaşılıyor..

Ona valizleri verenlerin Amerika’da sürdükleri hayata bak..

“Burası medrese-i Yusufiye” diyen Baransu’ya bak bir de..

Son not..

“Yatakta basacaklar, şafakta asacaklar” diyerek Cumhurbaşkanı’nı ölümle tehdit eden ve suikast girişimini alkışlayan Tuncay Opçin’in altındaki 1.5 milyon liralık arabanın parasını kim verdi biliyor musunuz?..

Biliyorsunuz...

CHP’li olmak ne güzel!

Bu ülkede CHP’li olmak ne kadar da konforlu..

Bakıyorsunuz CHP tarafından korunup kollanıyorlar..

Ee Ak Parti tarafından da korunup kollanıyorlar..

Öyle ya..

Kendi tabanına“bizim evin danası” muamelesi yaparken, ithal ettiklerini baş üstünde tutmaya bayılıyorlar biliyorsunuz..

Sahiden çok konforlu CHP’li olmak..

Hiçbir vakit iktidara gelemiyorsun ama adamlarının hep bir eli yağda bir eli balda..

15 Temmuz’da ölenlere de Allah rahmet eylesin.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar,”Mehdi’nin Darbesi” isimli bir kitap yazmış..

Burada da 15 Temmuz kalkışmasının başarılı olması durumunda Türkiye’yi yönetecek isimleri listelemiş..

Aslında “uydurmuş” demek daha doğru olacak..

Kendi angajmanları nedeniyle olacak, bazı isimleri korumaya bazılarını da yakmaya çalıştığı anlaşılıyor..

Daha evvel de 50 kişilik bir infaz listesi uydurmuştu hatırlayacaksınız..

Doğrudan darbe girişimi yapan örgüte yakın isimleri bile infaz edilecekler listesine sokup, kurtarmaya çalışıyordu..

En hafif tabirle ‘komik’ sayılabilecek bu tür spekülasyonlara itibar etmeyin..

Neyin ne olduğu zaten çıkacak ortaya..

Playboy’da başörtülü kadın

Amerikalı müslüman gazeteci Noor Tagouri, Playboy dergisinin Ekim ayı sayısına poz vermiş..

Dergi “artık farklı bir konseptteyiz, çıplaklıktan uzak bir yayın anlayışımız var” diyor..

Ancak Playboy gibi bir derginin, kamuoyundaki karşılığı tüm dünyada malum..

Tagouri’nin Playboy’a poz vermesi, tek başına bir foto-galeri olarak okunmayacak kadar önemli..

Popüler kültür eliyle dünyada yapılmak istenen operasyonun bir ayağıdır bu..

Başörtülü kadın simgesi üzerinden islâm’a saldırıdır..

Gelin bir de işe şu perspektiften bakalım..

Değerli dostlar, Türkiye’de FETÖ’nün politik tahribatını çok konuştuk ama bu örgütün bir işlevi daha vardı..

FETÖ, Playboy’un da içinde bulunduğu bu konsorsiyumun Türkiye ayağını oluşturuyordu..

Diyalog denilen zırvalık tam da buna hizmet ediyordu..

Bari artık uyanık olalım!