Star yazarı Ersoy Dede, defileye çıkacak

Star yazarı Erdoy Dede, modacı Şinasi Günaydın'ın defilesine çıkacağını duyurdu. Günaydın tarafından ikna edildiğini söyleyen Dede, "Sahiden şu ömrümde her fırsatta eleştirdiğim şeyi yapacağım ve bir kostüm giyip podyumda yürüyeceğim" ifadesini kuallandı.

Erdoy Dede'nin "Muhasebeci için kepenk zamanı" başlığıyla (2 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Musul’da, adamlarıyla birlikte DEAŞ tarafından rehin alındığında, kendini ‘Muhasebeci Kenan’ diye tanıttığı ortaya çıkan sahte kahraman Öztürk Yılmaz’ın yaldızları bir bir dökülüyor.. Bir kere bu muhasebecinin ipliğini pazara çıkaran Sabah Gazetesi’nden kardeşim Kenan Kıran’ı selamlamak istiyorum.. Kenan’ın bu arka arkaya patlattığı bombalardan sonra, bırak siyaset yapmayı, insan içine çıkacak hali kalır mı bu muhasebecinin bilemedim.. Beni asıl düşündüren ne biliyor musunuz?.. Öztürk Yılmaz’ı o gün konsolosluk baskınında Allah korudu.. Korudu da, teröristler orada öldürmek yerine rehin aldılar.. Ve MİT, tereyağından kıl çeker gibi hassas bir operasyonla kurtardı.. Ya öldürülmüş olsaydı?!.. Bilemeyecektik değil mi? Öğrenemeyecektik.. Özel harekatçı arkadaşını konsolos olarak tanıtıp da battaniyenin altına saklanan bir adamın arkasından, ‘kahramanca direndi, şehit oldu vatan evlâdı’ diye yazılar yazacaktık.. Allah işte, o kadar büyük ki.. O gün orada yaşanan kepazelikleri öğrenmeden o defterin kapanmasına müsaade etmedi.. Hey gibi muhasebeci.. Artık kepenk indirme vakti gelmiş olmalı, ne dersin?..

Kurgu haber devri geçmedi mi?

Hürriyet’in “Aciller Acillik” haberi pek çok açıdan son derece yararlı oldu.. Bir kere Sağlık Bakanlığı bir anda harekete geçti.. Pek çok düzenlemenin fitilini ateşledi o haber.. Buna hiç şüphe yok.. Yalnız aynı haberde yer alan ‘Tıbbi Atık Kutusunda Kedi’ fotoğrafının muhabir kurmacası çıkması, bütün habere olan güvenilirliği sarstı.. Hastanenin güvenlik kamerasında, muhabirin kediyi, fotoğrafı çektiği yere kadar götürdüğü ayan-beyan görülüyor.. O görüntüler çıkınca muhabir arkadaş bir açıklama yaptı; “İçerideki kediyi hastalar rahatsız olmasın diye dışarı çıkarıyordum, görüntüye ters bakıyorsunuz” dedi.. Neyse kendisi de bu savunmanın gerçekçi olmadığını biliyor.. Demem o ki, nefis bir haberin canına ancak böyle ucuz numaralarla okuyabilirdin.. Onu yaptın. Bravo..

Bugün defilem var

Şaka yapmıyorum. Sahiden şu ömrümde her fırsatta eleştirdiğim şeyi yapacağım ve bir kostüm giyip podyumda yürüyeceğim.. Dünya tersine dönse yapmayacağım bu işe beni ünlü modacı Şinasi Günaydın ikna etti.. Provalara falan gide gele bu fikre de alıştım hani.. Memleket benim kilomda benim boyumda insanlarla dolu.. E birilerinin de onları temsil etmesi gerekli.. Bakalım nasıl olacak?..