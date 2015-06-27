Star yazarı: Erdoğan'ın yağdanlığını yapan Akif Beki, AKP sendeleyince dansöz gibi döndü; mide bulandırıcı!

Yazısında “TÜSİAD’ı, Doğan Grubu, faiz lobisi, üst aklı, alt aklı bir araya gelmiş, AK Parti CHP koalisyonunu pişiriyormuş” ifadelerini kullanan Hürriyet yazarını eleştiren Star yazarı Cem Küçük, faiz lobisi ve üst akıl ifadelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da kullanıldığını belirterek, “7 Haziran’a kadar bu argümanları propaganda amaçlı aynen kullanan bir yazar 7 Haziran sonrasında AK Parti’nin sendelediğini görünce bir anda dansöz gibi dönerse burada mide bulandırıcı bir durum var demektir” dedi.

“Aydın Doğan muhafazakarları denilen ve Erdoğan’ı en zor gününde arkadan hançerlemiş böyle tam 7 kişi var” diyen Cem Küçük, var olduğunu iddia ettiği grubun “en nefret ettiği kişilerin” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aşk duyduğunu, medyaya onun misyonunu sürdürmek üzere girdiğini söyleyen Star Medya Grubu’nun sahibi Ethem Sancak ile Turkuvaz Medya Grubu Başkanı Serhat Albayrak olduğunu öne sürdü.

Cem Küçük’ün Star gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2015) nüshasında, “7 Haziran sonrası bir anda dansöz gibi dönenler!” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Dün de yazdığım gibi Türk medyasına gelmiş geçmiş en büyük yalancı Ahmet Hakan utanmadan şu yalanları yazabildi... “Oruç ağız yemin ederim ki... Bizde talimatla yazı yazılmaz. Bana inanmazsanız Akif Beki’ye sorun.”

Aydın Doğan medyasında talimatla yazı yazılmazmış. Şahidi de Akif Beki’ymiş. Bu duruma bozacının şahidi şıracı derler. Daha iki gün önce Akif Beki Aydın Doğan’ın talimatı doğrultusunda bir yazı yazdı. O yazıda başta Sabah grubu olmak üzere bizim grupta da kullanılan Üst Akıl ve Faiz Lobisi gibi argümanlarla dalga geçti. Bunlar aynı zamanda AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın argümanları. Üst Akıl kavramını Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da çok kullanıyor. Bir yazar bu argümanlara inanmayabilir ve karşı çıkabilir, görüşüne saygı duyarım. Ama 7 Haziran’a kadar bu argümanları propaganda amaçlı aynen kullanan bir yazar 7 Haziran sonrasında AK Parti’nin sendelediğini görünce bir anda dansöz gibi dönerse burada mide bulandırıcı bir durum var demektir.

Üst Akıl ve Faiz Lobisi argümanları tam iki yıldır Tayyip Erdoğan tarafından yüzlerce kez kullanıldı. Niye bugüne kadar bir kere bile bu Erdoğan’ın bu argümanlarına itiraz etmedin? Aklınız başınıza şimdi mi geldi? Hürriyet’in Cumhurbaşkanlığı muhabiri gibi dolanırken Erdoğan’ın uçağında niye bir kere karşı çıkmadın da her seferinde Erdoğan üst akıl dedikçe “Haklısınız efendim haklısınız” diye yağdanlık yaptın? Üst Akıl kavramını çok önemseyen Serhat Albayrak’ın 7 Haziran öncesi niye sürekli peşinde koşuyordun? Yapmıyor muydun? Mert ol biraz gerçekleri söyle...

Niye şimdi Tayyip Erdoğan’ın iyi gününde değil de 7 Haziran sonrası Erdoğan’ın argümanları ile dalga geçmeye kalkıyorsun? Çünkü sen ve senin gibi Aydın Doğan muhafazakarları Recep Tayyip Erdoğan’ın zayıfladığını düşünüyorsunuz. Karakteriniz icabı Erdoğan’ın zor günlerinde hemen palamarları toplamaya kalıyorsunuz. 7 Haziran sonrası Erdoğan’ın zayıfladığına inandığınız anda da Erdoğan’ın argümanlarıyla aklınız sıra dalga geçmeye başladınız. AK Parti istediği parti ile koalisyon yapar. MHP ile de CHP ile de yapabilir. Bizlerin de buna itirazı yok ama sizin meseleniz başka...

17 Aralık 2013’ten bugünlere kadar bir kere Rıza Sarraf demediniz. Zafer Çağlayan’ın saatini bile savundunuz. Akif Beki’nin köşesinde Mehmet Cengiz’e övgüler düzüldü. Arşivler orada duruyor... Ne oldu da şimdi “17-25 Aralık’ta da çok yolsuzluk var canım. Bu yolsuzlukları yapanlar ceza çeksin” diye propagandaya başladınız? 7 Haziran öncesinde nerdeydi cesaretiniz ve adamlığınız?

Kimse kusura bakmasın ben gerçekleri yazacağım... Aydın Doğan muhafazakarları denilen ve Erdoğan’ı en zor gününde arkadan hançerlemiş böyle tam 7 kişi var... Bu 7 sözde muhafazakar resmen pusuda bekliyormuş. 7 Haziran geçtiği an yattıkları pusudan çıktılar ve hepsi birer Ahmet Hakan’a dönüştüler. Tek dertleri Türkiye’nin içinde olduğu bu zor kavşakta olabildiğince kendi hesaplarını görmek ve kaybettikleri imtiyazlarını yeniden maksimize etmek.

Bu 7’li çetenin medyada en nefret ettikleri iki figür Serhat Albayrak ve Ethem Sancak. Siyasi olarak da dertleri Recep Tayyip Erdoğan’ı pasifize etmek. Normalde bunlar Ahmet Davutoğlu’dan da hiç hoşlanmazlar. Hele Akif Beki’nin Davutoğlu’na hakaretleri arşivlerde duruyor ama şimdilik kendilerince denge kuruyorlar. Bu sebeple de hepsi Aydın Doğan’a yanaşıyorlar... Yolsuzluğa gırtlağına kadar batmış Aydın Doğan’a tek laf etmeyerek habire Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pis işler yapıyorlar. Kafayı Rıza Sarraf’a takmaları da tuzaktır. Kendilerince Sarraf’ı yem yapacaklar, buradan da Erdoğan’ı avlayacaklar... Bakalım kim kimi avlayacak...