Cem Küçük: Aydın Doğan bünyesindeki muhafazakârların hepsinin itibarını bitirdi; özeleştiri yap Abdülkadir abi

"Erdoğan'ı tanıdıkça aşık oldum" diyen Star Medya Grubu Başkanı Ethem Sancak ve "İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden kimse Erdoğan'a dokunamaz" açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut’u “Ayağı tökezlediğinde Erdoğan’ı ilk terk edecek bunlar” sözleriyle tepki gösteren Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’ye bir eleştiri de Nisan ayında Yeni Şafak’tan ayrılarak Star’da yazmaya başlayan Cem Küçük’ten geldi.

Star yazarı Ahmet Kekeç’in Selvi’nin tutumunu “çok ayıp” bulduğunu söylemesinin ardından Cem Küçük de özeleştiri çağrısı yaptı. Cem Küçük, Abdülkadir ağabey sen de bugüne kadar Tayyip Erdoğan’a savaş açan Aydın Doğan’a dair tek bir eleştiri cümlesi etmedin. Erdoğan’ı indirmek isteyen Doğan’ı tek cümleyle bile eleştirmiyorsun. Öte yandan Tayyip Bey’e tüm samimiyetiyle sahip çıkan Ethem Sancak’ı yerden yere vuruyorsun” dedi.

Cem Küçük, yazısında “Hadi Aydın Doğan bünyesinde olup AK Parti koalisyona düşerse göbek atacak ikinci Ahmet Hakan tiplerini anlıyorum. Hadi Tayyip Erdoğan’dan zerre hazzetmeyen ve AK Parti koalisyona düşsün isteyen bazı muhafazakarları da anlıyorum. Ama sen onlardan değilsin Abdülkadir ağabey. Yazında haklı olan yerleri de kendi kendine sıfırlıyorsun. Lütfen özeleştiri yap Abdülkadir ağabey” ifadelerine yer verdi.

Cem Küçük’ün Star gazetesinin bugünkü (27 Mayıs 2015) nüshasında yayımlanan, “7 Haziran’da ya Tayyip Erdoğan ya Aydın Doğan kazanacak” başlıklı yazısı şöyle:

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, CHP, MHP ve HDP yarışacak. Fakat çıplak gerçeği söylemek gerekirse 7 Haziran iki adamın arasında seçim olacaktır. 7 Haziran 2015’te ya Recep Tayyip Erdoğan ya da Aydın Doğan kazanacaktır. Bu gerçeği kamufle etmek isteyen tüm tartışmalar saçmalıktır. Bugün Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek veren güçlü bir medya var. Dolayısıyla Aydın Doğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına ya da Doğan Medya karşısında kaya gibi duran Başbakan Davutoğlu’na nüfuz etmesi imkansız. Öte yandan CHP, MHP ve HDP politik propagandalarını büyük oranda Aydın Doğan medyası eliyle yürütüyorlar. CHP, MHP ve HDP’nin kendi medya organları varsa bile çok cılız organlar bunlar. Hiçbir etkileri yok. Dolayısıyla CHP, MHP ve HDP Aydın Doğan’a muhtaç haldeler. Aydın Doğan istediğini bu üç partiden de milletvekili seçtirebilirdi. Şu an Aydın Doğan’a muhtaç olmayan tek parti AK Parti. 2002 öncesi dönemde ise tüm partilerin gücünden çok daha güçlüydü Aydın Doğan ve nerdeyse tüm siyasi partileri istediği gibi oynatabiliyordu. Bir tek AK Parti güçlü medyasıyla bu handikapı aşabildi ve Doğan’ın hegemonyasını bitirdi. Bugün terör örgütü lideri Gülen’in medyası da gücünü ve önemini tamamen kaybetti. Sadece nokta atışı tetikçilik yapabilen bir terör medyası işlevinde. 30 Mart seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ile Fethullah Gülen arasında geçmişti. Gülen 30 Mart’ta Türk milletinin dayağını yedi ve şimdi de yok olmaya doğru ilerliyor. Gülen çetesi de şu an Aydın Doğan’a muhtaç halde zavallı adamlar yığınıdır. Gülen 7 Haziran seçiminde önemsiz bir aktördür.

Özellikle HDP, Doğan Medyası’na muhtaç olmanın ötesinde mahkum durumdadır. Eğer Aydın Doğan HDP’yi Laik Türkler gözünde meşrulaştıran yayınlar yapmasa HDP’nin yüzde 10’u geçme ihtimali bile olamaz. Aydın Doğan şu an HDP’yi yüzde 10’un üzerinde çıkarmak için azami gayret gösteriyor. Bir de utanmadan tarafsız olduğunu söylüyor. Eğer HDP yüzde 10’u geçerse bu bir Aydın Doğan projesi olacaktır. Ahmet Kaya’yı Kürt olduğu için öldürtene kadar yayın yapan Aydın Doğan şimdi PKK terör örgütünün siyasi kanadını tam destekliyor. Ahmet Kaya’ya PKK’lı olmadığı halde PKK’lı gömleği giydirerek öldürene kadar yayın yapmıştı Aydın Doğan. Şimdi ise binlerce Türk askerini şehit eden terörist Kandil’in emrinde siyaset yapan HDP’ye tam destek veren yine Aydın Doğan. Bu süreçten de görüyoruz ki, Aydın Doğan denen adamın ne ilkeleri ne de bir ahlakı vardır. Aydın Doğan için sadece kendisinin çıkarları söz konusudur. Bu Aydın Doğan denen adam sadece kendi menfaatlerine tapan bir adamdır. Bugün MHP’li, yarın PKK’lı, öbür gün El Kaide’ci, diğer gün Atatürkçü olabilir. Tek taptığı şey kendi gücüdür. Türkiye’nin menfaatleri Doğan’ın zerre umrunda değildir.

İşte o sebeple şu an 7 Haziran savaşı Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında geçmektedir. Şu an ya Tayyip Erdoğan’ın tarafındasınız ya Aydın Doğan’ın. Ortası yok bunun. İkisi birden aynı anda olamaz. AK Parti’yi 276’nın altına düşürdüğü an bu savaştan Aydın Doğan galip çıkacağını düşünüyor. AK Parti’yi destekleyen kalemler de hem Doğancı hem Erdoğancı olunamayacağını bilmelidir. Aydın Doğan bünyesinde yer alan muhafazakarların hepsinin itibarını bitirmiş bir adamdır. Hangi muhafazakar Aydın Doğan bünyesinde yer almışsa itibarı bitmiştir. Bazı yazarlar hem Aydın Doğan’ın maaşlı elemanı olup hem de Tayyip Erdoğan tarafında olduklarını sanıyorlar. Bu durum artık imkansız bir durumdur. Aydın Doğan’a tek laf edemeyip sonra da Tayyip Erdoğan için kellesini ortaya koymuş Ethem Sancak’a küfreden tipler çıkmaz bir yola girdiklerinin farkına varmalıdır. Daha evvel Kanal 24’te de söylediğim gibi ne olduğunu anlamadan kibarca tasfiye edilirler.

Öte yandan sevdiğim ve saydığım Abdülkadir Selvi ağabeye de ayrı bir yer açmak istiyorum. Abdülkadir ağabey sen de bugüne kadar Tayyip Erdoğan’a savaş açan Aydın Doğan’a dair tek bir eleştiri cümlesi etmedin. Erdoğan’ı indirmek isteyen Doğan’ı tek cümleyle bile eleştirmiyorsun. Öte yandan Tayyip Bey’e tüm samimiyetiyle sahip çıkan Ethem Sancak’ı yerden yere vuruyorsun. Hadi Aydın Doğan bünyesinde olup AK Parti koalisyona düşerse göbek atacak ikinci Ahmet Hakan tiplerini anlıyorum. Hadi Tayyip Erdoğan’dan zerre hazzetmeyen ve AK Parti koalisyona düşsün isteyen bazı muhafazakarları da anlıyorum. Ama sen onlardan değilsin Abdülkadir ağabey. Yazında haklı olan yerleri de kendi kendine sıfırlıyorsun. Lütfen özeleştiri yap Abdülkadir ağabey...