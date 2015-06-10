Cem Küçük '7 Haziran’ı Doğan medyası kazandı' dedi, Aydın Doğan'ı hapisle tehdit etti!

Daha önce kaleme aldığı birçok yazısında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ı ve Doğan Medya Grubu’nu hedef alan Star yazarı Cem Küçük, AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, “Açık konuşalım 7 Haziran seçimlerini Aydın Doğan kazanmıştır” dedi. “Uzun bir süredir siyasal operasyon yapma kabiliyetini yitirmiş olan Aydın Doğan bu sefer çok başarılı bir operasyon yaptı ve AK Parti’yi 276’nın altına düşürdü” iddiasında bulunan Küçük, tehditvari sözleriyle şunları söyledi:

“Aydın Doğan bizim inancımızda kısasa kısas diye bir olay vardır. AK Parti yüzde 41 gibi bir oy aldı diye tüm denklemden düştüğünü zannetme. Adamların bu şekilde çirkeflik ve belatı vurursa biz de aynı şekilde karşılık veririz. Hürriyet’in İzmir’deki arsasını 7.5 milyon dolara satıp, sonra KAP’a 5.5 milyon dolar bildirip 2 milyon dolarını da Samsonite bavul ile teslim alan sensin Aydın Doğan. Bu çok ağır bir suçtur. İster CHP’li ister MHP’li bir hakimin eline geçsin dosya her şekilde cezaevi yolu gözükür. Seni artık hukuktan siyaset kurtaramaz. Sana 2 milyon doları kendi elleriyle getiren İzmirli işadamı görüntüleriyle beraber mahkemeye her şeyi itiraf ederse görürsün. Bu maç henüz bitmedi...”

Cem Küçük’ün Star’da “7 Haziran’ı Aydın Doğan kazandı ama daha maç bitmedi!” başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Bu köşede 7 Haziran 2015’de “Ya Aydın Doğan ya da Recep Tayyip Erdoğan kazanacak” diye yazmıştım hatırlarsanız... Açık konuşalım 7 Haziran seçimlerini Aydın Doğan kazanmıştır. Diyeceksiniz ki AK Parti yüzde 41 alıp birinci parti olmadı mı? Evet ama sonuç olarak Aydın Doğan hedefine ulaşmıştır. Doğan tüm varlığıyla HDP’yi barajın üstüne çıkarmak için gayret etti başardı ve AK Parti’yi tek başına hükümet olmaktan düşürdü. Uzun bir süredir siyasal operasyon yapma kabiliyetini yitirmiş olan Aydın Doğan bu sefer çok başarılı bir operasyon yaptı ve AK Parti’yi 276’nın altına düşürdü.7 Haziran 2015 seçimlerinin Aydın Doğan olgusundan bağımsız yorumlayan her gazeteci ve yazar okurunu kandırmaktadır. Eğer gerçek bir gazeteciyseniz 7 Haziran bağlamında Aydın Doğan faktörünü de dikkate alacaksınız...

Aydın Doğan Hürriyet ve CNN Türk başta olmak üzere tüm yayın organlarını HDP’yi parlatmak üzerine kurguladı. Özellikle Selahattin Demirtaşıı laik Türkler gözünde meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı. CNN Türk Selo TV kanalına döndü. Aydın Doğan’ın eski adamlarından Yılmaz Özdil bile 30 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük bir cilalama ve ambalajlama projesi görmediğini yazdı. Aydın Doğan ve beyin adamları bunu kurguladı. Bu projeyi Ahmet Hakan başta olmak üzere CNN Türk’te uyguladı ve başardılar. Eğer HDP İstanbul’da üçüncü parti olduysa bu tamamen Aydın Doğan sayesindedir. Doğan Medya laik Türklerin kafasını istediği gibi formatlayabilme özelliğine sahiptir. Kendini çok entelektüel ve zeki sanan laik şehirli eğitimli Türkler aslında Aydın Doğan nasıl düşünmelerini isterlerse öyle düşünen insanlardır. Aydın Doğan laik kesim bazında çok büyük bir rıza imalatçısıdır. Nitekim binlerce Türk askerini şehit eden PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin 6 milyon oya ulaşmasında Doğan’ın rolü büyüktür. Tabii önceki seçimlerde AK Parti’ye ama bu seçimlerde HDP’ye oy verenleri de unutmamak lazım.

Aydın Doğan’ın bir taraftan Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu gibi hinoğluhin beyne sahip adamları var. Bu adamlar Doğan’ın birinci halkasıdır. Kızlarından bile önce bu birinci halkayı dinler. Aydın Doğan’ın ikinci halkası Özkök ve Mutlu kadar olmasa da belli bir zeka sahibi ve emir aldı mı iyi uygulayan Sedat Ergin, Mehmet Y.Yılmaz ve Ahmet Hakan gibi adamlarıdır. Sedat Ergin genel yayın müdürü gibi gözükebilir ama hiçbir zaman Aydın Doğan, Ergin’in kafasına Özkök ve Mutlu’ya verdiği kadar değeri vermez. Özellikle şu aralar ortalarda gözükmeyen Zafer Mutlu’nun bu başarılı HDP operasyonundaki rolü sorgulanmalıdır. Devletin kozmik kayıtlarına göre bu adam Ertuğrul Özkök’ten 10 kat daha zeki olduğu değerlendirilen bir adamdır. Biliyorsunuz Zafer Mutlu hemşerisi Dersimli Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmış adamdır. Eğer Zafer Mutlu olmasaydı bugün Kılıçdaroğlu diye bir adam yoktu. Vatan Gazetesi Mutlu’nun elindeyken kısıtlı tirajına rağmen büyük operasyonlar yapıp kelleler alabiliyordu.

Öte yandan Aydın Doğan anladığım kadarıyla Ahmet Hakan’ın dişi versiyonu tetikçi olarak da Aslı Aydıntaşbaş’ı düşünmektedir. Aslı’nın sağda solda “Aydın Bey beni Hürriyet’e alacak. Söz verdi vallaaa. O sebeple Milliyet’le aramı kasten bozdum” diye ağzını yaya yaya konuşması boş olmayabilir.

Bir de Aydın Doğan’ın tüm çemberlerinin dışında kalan pek de önemsemediği kısıtlı zekalı tetikçi takımı var. Mesela bunlardan olan Deniz Zeyrek çıkmış CNN Türk’te üç parti birleşip “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kanunla Beştepe’deki sarayından çıkarsın atsın” dedi. Yine az zekalı sunucu takımından olan Mirgün Cabas ise Zeyrek’in bu sözlerine destek vererek intikam hisleriyle gülümsüyor.Cabas’a göre kafası daha çok çalışan ama Ertuğrul Özkök’ün tabiriyle “eblehliğin biraz üstünde bir beyne sahip” Cüneyt Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hapse atılmasını gerektiğini sürekli ima eden bir kin ve nefretle yayın yapıyor.

Aydın Doğan bizim inancımızda kısasa kısas diye bir olay vardır. AK Parti yüzde 41 gibi bir oy aldı diye tüm denklemden düştüğünü zannetme. Adamların bu şekilde çirkeflik ve belatı vurursa biz de aynı şekilde karşılık veririz. Hürriyet’in İzmir’deki arsasını 7.5 milyon dolara satıp, sonra KAP’a 5.5 milyon dolar bildirip 2 milyon dolarını da Samsonite bavul ile teslim alan sensin Aydın Doğan. Bu çok ağır bir suçtur. İster CHP’li ister MHP’li bir hakimin eline geçsin dosya her şekilde cezaevi yolu gözükür. Seni artık hukuktan siyaset kurtaramaz. Sana 2 milyon doları kendi elleriyle getiren İzmirli işadamı görüntüleriyle beraber mahkemeye her şeyi itiraf ederse görürsün. Bu maç henüz bitmedi...