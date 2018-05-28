Star yazarı: AKP'li 'türbanlı yazar', bu kez de Muharrem İnce'ye haksızlık yaptığımızı yazacak mı?

Star yazarı Ahmet Kekeç, "Devlet miting yapar mı?" yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'ı adını anmadan eleştirdi. Kekeç, "Sürekli Erdoğan’a çakan, muhalefet partileriyle ilgili en ufak bir eleştiriyi dile getirmemiş AKP’li “türbanlı yazar”, bu kez de Muharrem İnce’ye haksızlık yaptığımızı yazacak mı?" diye sordu.

Çakır, 18 Mayıs 2018 tarihli yazısında, "Devlet, iktidar partisi, iktidar partisinin ortağı ‘yaşanan vahşete dur’ mitingi düzenliyor. “Kudüs yalnız değildir” pankartları açılacak.... İsrail’in yaptığı vahşet kınanacak. Bu vahşetin bir insanlık dramı olduğu dile getirilecek. Meydanlardaki yüzbinler İsrail’i ABD’yi kınayacak...Peki, ama bu işte bir tuhaflık yok mu? Devlet böylesi bir konuda miting mi yapar? Böylesi “kınama”, “tepki gösterme” mitinglerini, toplantılarını düzenlenmesi gereken sivil toplum kuruluşları değil midir?" diye sormuştu.

Kekeç, bugünkü yazısında, Çakır atıf yaparak, "Sürekli Erdoğan’a çakan, muhalefet partileriyle ilgili en ufak bir eleştiriyi dile getirmemiş AKP’li “türbanlı yazar”, bu kez de Muharrem İnce’ye haksızlık yaptığımızı yazacak mı?" dedi.