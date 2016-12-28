Star Wars'un yıldızı Carrie Fisher yaşamını yitirdi

Ünlü aktris Carrie Fisher geçen cuma günü Londra'dan Los Angeles'a dönerken uçakta geçirdiği kalp krizinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi. Fisher uçağın inişinden yaklaşık onbeş dakika önce fenalaşmış, inişin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Fiscer'in kızı Billie Lourd'un sözcüsü yayıncı Simon Halls, 60 yaşındaki oyuncunun Los Angeles’ta bir hastanede yaşamını yitirdiğini belirterek, “Billie Lourd, büyük bir üzüntüyle sevgili annesi Carrie Fisher’in bu sabah saat 08.55’te yaşamını yitirdiğini teyit etmiştir” açıklamasını yaptı.

Prenses Leia rolüyle ün kazandı

1956 yılında Los Angeles'ta doğan Carrie Fisher, 1977-1983 yılları arasında gösterime giren "Star Wars” (Yıldız Savaşları) üçlemesindeki Prenses Leia rolüyle ün yapmış, 2015 yılında yine Prenses Leia rolüyle "Star Wars: Güç Uyanıyor” filmiyle beyazperdeye dönmüştü.

Aktrist Debbie Reynolds ile şarkıcı Eddie Fisher’in kızı olan Carrie Fisher, sahne hayatına 15 yaşındayken başlamıştı. “Star Wars”un yanı sıra "Blues Brothers”, "Harry ve Sally” gibi 40'tan fazla filmde de rol almıştı. Televizyon dizi ve filmlerinde de rol alan Carrie Fisher, Los Angeles, New York ve Boston’da tek kişilik gösterilerle sahne almıştı.

Carrie Fisher, oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliği ile de tanınıyordu. İlk romanı “Yaşamın Kıyısından Kartpostallar” beyazperdeye aktarılmış ve filmin başrollerini Meryl Streep ile Shirley McLaine paylaşmıştı. Carrie Fisher, Star Wars setinde tuttuğu günlüklerinden oluşan yeni kitabı, ‘'The Princess Diarist''in tanıtım turu için son haftaları seyahat ederek geçirmişti.

Fisher verdiği birçok röportajda kendisine konulan bipolar bozukluğu teşhisinin yanı sıra ilaç ve kokain bağımlılığı hakkında da konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/JD/BK