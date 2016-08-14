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Kültür-Sanat

Star Wars'ın R2-D2'su hayatını kaybetti

İngiliz aktörün cansız bedeninin Cumartesi sabahı yeğeni Drew Myerscough tarafından bulunduğunu belirtildi

14 Ağustos 2016 19:23

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinde R2-D2 adlı 'sempatik' robotu canlandıran İngiliz aktör Kenny Baker, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Serinin 1977'deki ilk filmi ve ardından çekilen beş yapımda rol alan Baker, uzun süredir solunum rahatsızlığı yaşıyordu.

Star Wars serisinde R2-D2 robotuna 'hayat veren' Baker'ın menajeri Johnny Mans, İngiliz aktörün cansız bedeninin Cumartesi sabahı yeğeni Drew Myerscough tarafından bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 metre boyundaki Baker, Star Wars serisinin yanı sıra 1980'li yılların kült filmlerinden Time Bandits ve Flash Gordon'da da rol almıştı.

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