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Kültür-Sanat

Star Wars'ın 9. bölümünün yönetmeni belli oldu

Gelecek sene Star Wars evrenindeki karakterlerden olan Han Solo'nun maceraları da anlatılacak

13 Eylül 2017 07:38

2015'te vizyona giren ve serinin 7. bölümü olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin yönetmeni J.J. Abrams 9. bölümü de yönetecek.

Dünyada milyonlarca takipçisi olan Star Wars film serisinin 9. bölümü için J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna döneceği bildirildi.

Star Wars'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'te vizyona giren ve serinin 7. bölümü olan "Star Wars: Güç Uyanıyor" filminin yönetmeni Abrams'ın 9. bölümü de yöneteceği ve senaryosunu yazacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yapımcı firma Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, "J.J, 'Güç Uyanıyor' filmiyle umduğumuz her şeyi başarmıştı. Şimdi üçlemeyi bitirmek için geri gelmesine heyecan duyuyorum." ifadesini kullandı.

Serinin 9. bölümünün 2019'da vizyona girmesi planlanırken, 8. bölüm olan "Star Wars: Son Jedi" aralık ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Star Wars serisinde "orijinal üçleme" olarak bilinen 4., 5. ve 6. bölümler 1977-1983 yıllarında vizyona girmiş ve bilim kurgu alanında kült seviyesine ulaşmıştı.

Seride "önceki üçleme" olarak bilinen 1., 2. ve 3. bölümler ise 1999-2005 yıllarında çekildi.

Önceki üçlemeyle orijinal üçleme arasındaki hikayeyi anlatan "Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi" filmi ise 2016'da vizyona girdi.

Ayrıca, gelecek sene Star Wars evrenindeki karakterlerden olan Han Solo'nun maceralarını anlatan bir film daha sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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