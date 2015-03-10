T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Star Wars’a lezbiyen karakter geliyor

Filmleri ve çizgi romanlarıyla çok sayıda hayranı bulunan Star Wars (Yıldız Savaşları) romanındaki karakterlere ilk defa bir LGBTİ üyesi ekleniyor

10 Mart 2015 18:50

Star Wars’un gelecek hafta yayımlanacak olan “Star Wars: Lords of the Sith” adlı yeni romanında “Moff Mors” isimli lezbiyen bir karakter yer alacak. Roman, Paul S. Kemp imzasını taşıyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Star Wars hayranlarının internet sitelerinde paylaştığı bilgilere göre Moff Mors, “İmparatorluk dâhilinde bazı çok ciddi hatalar yapan” fakat yine de “başarısızları önlemek için çok çalışan, olağanüstü yetenekli bir lider.”

“Star Wars evreninde” eşcinsel ilişkilere daha önce de değinilmişti. Farklı rollere bürünülen “Star Wars: The Old Republic” adlı bilgisayar oyununda da, oyuncuların tavsiyesi üzerine eşcinsel ilişkilere yer verildi.

Star Wars’un “Legacy of the Force” adlı kitap serisinde de eşcinsel evlilik yapan iki Mandalorian erkek savaşçı var.

Yazar Paul S. Kemp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da lezbiyen bir karakter seçmekteki amacının herhangi bir grubun ‘gönlünü hoş tutmak olmadığını’ belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Ne istersem onu yazıyorum. Nokta. Lords of the Sith’te lezbiyen bir karakter olduğu doğru.”

Romanın editörü Shelly Shapiro da, Full of Sith’in internette kaydında, Star Wars için de “çeşitliliğe ihtiyaç olduğunu” söyledi:

“Eğer ortada bir mesaj varsa, o da Star Wars’un gerçek hayattaki insanoğlu gibi çeşitliliği barındırdığı mesajıdır, öyle değilmiş gibi yapmak istemeyiz. Kesinlikle doğal bir durum.” 

 

ETİKETLER

Star WarsLords of the Sithlezbiyenlgbtimadolorianlegacy of the force

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24