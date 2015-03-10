Star Wars’a lezbiyen karakter geliyor

Star Wars’un gelecek hafta yayımlanacak olan “Star Wars: Lords of the Sith” adlı yeni romanında “Moff Mors” isimli lezbiyen bir karakter yer alacak. Roman, Paul S. Kemp imzasını taşıyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Star Wars hayranlarının internet sitelerinde paylaştığı bilgilere göre Moff Mors, “İmparatorluk dâhilinde bazı çok ciddi hatalar yapan” fakat yine de “başarısızları önlemek için çok çalışan, olağanüstü yetenekli bir lider.”

“Star Wars evreninde” eşcinsel ilişkilere daha önce de değinilmişti. Farklı rollere bürünülen “Star Wars: The Old Republic” adlı bilgisayar oyununda da, oyuncuların tavsiyesi üzerine eşcinsel ilişkilere yer verildi.

Star Wars’un “Legacy of the Force” adlı kitap serisinde de eşcinsel evlilik yapan iki Mandalorian erkek savaşçı var.

Yazar Paul S. Kemp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da lezbiyen bir karakter seçmekteki amacının herhangi bir grubun ‘gönlünü hoş tutmak olmadığını’ belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Ne istersem onu yazıyorum. Nokta. Lords of the Sith’te lezbiyen bir karakter olduğu doğru.”

Romanın editörü Shelly Shapiro da, Full of Sith’in internette kaydında, Star Wars için de “çeşitliliğe ihtiyaç olduğunu” söyledi:

“Eğer ortada bir mesaj varsa, o da Star Wars’un gerçek hayattaki insanoğlu gibi çeşitliliği barındırdığı mesajıdır, öyle değilmiş gibi yapmak istemeyiz. Kesinlikle doğal bir durum.”