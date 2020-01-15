Star Wars yıldızı Mark Hamill'den Facebook'a tepki

Star Wars’un (Yıldız Savaşları) simgesi Mark Hamill, CEO Mark Zuckerberg’in sitede siyasi reklamlara izin verme kararını protesto etmek için Facebook hesabını sileceğini Twitter’da duyurdu.

İlk kez 1977'de rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde Luke Skywalker karakteriyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Mark Hamill, reklam politikalarından dolayı sosyal medya platformu Facebook'u bıraktığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Hamill, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in doğruyu söylemek yerine kâr etmeyi tercih ettiğini öne sürerek reklam politikasının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Vatanseverleğin para kazanmaktan daha önemli zamanlar olduğunu belirten Hamill "Dünya bu kararıma karşı kimin umrunda?" diyebilir ama ben bu gece rahat uyuyacağım" dedi.