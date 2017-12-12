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Kültür-Sanat

'Star Wars: Son Jedi' yarın vizyona girecek

Yaklaşık 2,5 saat süren filmde, kadın savaşçı "Rey"in destansı yolculuğu Finn, Poe ve Luke Skywalker ile devam ediyor

12 Aralık 2017 15:42

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Star Wars: Son Jedi"ın başrollerini Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson ve Benicio Del Toro gibi ünlü isimler paylaşıyor.

Yaklaşık 2,5 saat süren filmde, kadın savaşçı "Rey"in destansı yolculuğu Finn, Poe ve Luke Skywalker ile devam ediyor.

J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, Ram Bergman, Tom Karnowski ve Jason McGatlin'in yapımcılığında çekilen "Star Wars: Son Jedi"nin görüntü yönetmenliğini ise Steve Yedlin üstleniyor.

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