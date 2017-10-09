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Yaşam
Deutsche Welle

Star Wars serisinin yeni fragmanı geliyor

Türkiye’de 15 Aralık’ta vizyona girecek Yıldız Savaşları serisinin sekizinci filmi “Son Jedi”ın yeni fragmanı 10 Ekim sabah saatlerinde izlenebilecek.

09 Ekim 2017 23:45

Sinema tarihinin önemli serilerinden biri olarak kabul edilen George Lukas'ın yarattığı efsanenin son filmi hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Yeni fragmanın yayın tarihi Star Wars'un resmi twitter hesabında dün duyuruldu.

Fragman Amerika'da 9 Ekim Pazartesi gecesi yayınlanacak. Good Morning America'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre fragmanın pazartesi gecesi gerçekleşecek olan Minnesota Vikings ve Chicago Bears arasındaki futbol maçı esnasında yayınlanması bekleniyor.

Son Jedi filminin bir önceki fragmanı nisan ayında yayınlanmış ve 40 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

Serinin yeni filminde hikaye Daisy Ridley tarafından canlandırılan Rey karakterinin yolculuğu üstünden devam ediyor.

Serinin sekizinci filminde Mark Hamill, Adam Driver, John Boyega and Oscar Isaac ve 2016 yılı Aralık ayında ölen Carrie Fisher yer alıyor. Yapımcılar Carrie Fisher'ın ölümü sonrasında onun tarafından canlandırılan Prenses Leia'nın hikayesinin "Son Jedi" filminde uygun bir sona bağlanacağını açıklamıştı.

Fragmanın filme ilişkin ipuçları vereceğine dikkat çeken filmin yönetmeni Rian Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamayla serinin hayranlarını uyardı. Johnson fragmanların çok iyi olduğunu ama filme ilişkin önemli ipuçları vereceğini söyledi. Johnson özellikle serinin hayranlarına yeni film vizyona girene kadar fragmanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.

DW/MY/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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