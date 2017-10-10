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Yaşam
Deutsche Welle

Star Wars serisinin son filminden yeni fragman yayınlandı

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin son filmi “The Last Jedi"ın (Son Jedi) yeni fragmanı yayınlandı. Fragman, yayınlanmasından yalnızca 6 saat sonra 5 milyondan fazla kez izlendi.

10 Ekim 2017 15:43

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin son filmi “The Last Jedi"ın (Son Jedi) yeni fragmanı yayınlandı.

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Star Wars efsanesinin sekizinci filmi “Son Jedi”ın yeni fragmanı, izleyicilerle paylaşıldı. Filmin fragmanı, Youtube’da yayınlandıktan yalnızca 6 saat sonra, 5 milyondan fazla izlenerek, günün en popüler videosu oldu.

Rian Johnson’ın yönetmen koltuğuna oturduğu serinin yeni filminde hikaye, Daisy Ridley tarafından canlandırılan Rey karakterinin yolculuğu üstünden devam ediyor.

Serinin sekizinci filminde Mark Hamill, Adam Driver, John Boyega and Oscar Isaac ve Aralık 2016'da hayatını kaybeden Carrie Fisher yer alıyor. Yapımcılar Carrie Fisher'ın ölümü sonrasında ABD'li aktris tarafından canlandırılan Prenses Leia'nın hikayesinin "Son Jedi" filminde uygun bir sona bağlanacağını açıklamıştı.

Yönetmen önce "İzlemeyin" dedi, sonra vazgeçti

Filmin yönetmeni Rian Johnson, bir Star Wars hayranının fragmanı izleyip izlememeleri gerektiği konusundaki sorusuna Twitter hesabından, “Resmen ikilemde kaldım. Eğer sürprizinin kaçmasını istemiyorsanız kesinlikle fragmanı izlemeyin, ama o kadar iyi ki” şeklinde yanıt verdi.

Ancak daha sonra bir başka tweet daha atan Johnson, “Daha önce söylediğim her şeyi unutun ve izleyin” diyerek hayranları fragmanı izlemeye davet etti.

Fragman yayınlanmadan yalnızca birkaç saat önce filmin yeni bir afişi de Star Wars resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Yıldız Savaşları serisinin sekizinci filmi “Son Jedi” Türkiye’de tüm dünya ile aynı tarihte, 15 Aralık’ta vizyona girecek.

DW/AFP,ÖFŞ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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