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Yaşam
Deutsche Welle

Star Wars prensesi kalp krizi geçirdi

Star Wars’daki ''Prenses Leia'' rolüyle yıldızlaşan ünlü oyuncu Carrie Fisher’in uçak yolculuğu sırasında ağır bir kalp krizi geçirdiği bildirildi.

24 Aralık 2016 16:09

Son kitabının tanıtım turu için Londra'dan Los Angeles'a uçan ünlü aktris Carrie Fisher inişten yaklaşık onbeş dakika önce fenalaştı. Oyuncuya ilk müdahaleyi havaalanındaki acil yardım görevlilerinin yaptığı ve Fisher'ın en yakın yerel hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

United Airlines'tan yapılan açıklamada da 935 sayılı Londra - Los Angeles uçağında kabin ekibinin bir yolcunun ‘'bilinçsiz bir durumda olduğunu'' bildirmesi üzerine havaalanında acil yardım görevlilerinin devreye sokulduğu belirtilirken hastanın ismi açıklanmadı.

Ünlü oyuncunun erkek kardeşi Todd Fisher, kızkardeşinin durumuna ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada aktrisin hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi. Fisher, ‘'Durumu stabil demek doğru olmaz. İyi olduğunu da söylemiyorum olmadığını da'' diye konuştu.

Prensesin günlüğü

Oyunculuğun yanı sıra yazar kimliğiyle de tanınan 60 yaşındaki Carrie Fisher, Star Wars/Yıldız Savaşları setinde tuttuğu günlüklerinden oluşan yeni kitabı, ‘'The Princess Diarist''in tanıtım turu için son haftaları seyahat ederek geçirmişti.

Fisher verdiği birçok röportajda kendisine konulan bipolar bozukluğu teşhisinin yanı sıra ilaç ve kokain bağımlılığı hakkında da konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW / SÖ,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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