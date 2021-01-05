Star Wars evreninde 'stormtrooper'lar neden sürekli ıskalıyor?

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The Guardian gazetesinde her hafta bir yazarın film dünyası veya video oyunları ile ilgili gizemleri esprili ele aldığı "Solved" köşesinde bu sefer Rice Pelley, Star Wars (Yıldız Savaşları) evrenindeki 'stormtrooper'ların neden kimseyi vuramadığını inceledi.

'Stormtrooper'ların sabit bir şekilde duran kahramanları bile neden vuramadığına yanıt arayan Pelley, kasklarının askerlerin giriş açısını kısıtlıyor olabileceğine dikkat çekti. Han Solo'yla birlikte saklanmak için stormtrooper üniformasını giydiğinde Luke Skywalker, "Bu kasktan hiçbir şey göremiyorum" demişti. Pelley, bir başka 'teori' olarak da Darth Vader askerlerine Leia ve Luke gibi karakterleri vurmama emir vermiş olabileceğini sundu.

Sahnelerden birinde Obi-Wan Kenobi'nin, "Benim tecrübeme göre şans diye bir şey yoktur" dediğini hatırlayan Pelley, belki "Güç" veya başka bir görünmez etki sebebiyle 'stormtrooper'ların kahramanları vuramıyor olabileceğini söyledi.

Pelley aynı zamanda yeni üçlemede "First Order"ın kaçırdığı çocukları 'stormtrooper' yaptığına dikkat çekerek, askerlerin yeterince eğitim görmemiş olabileceği fikrini öne sürdü. Yazar, aynı zamanda 'stormtrooper'ların çoğunlukla alışılmamış tekniklerle düşmanlarını hedef aldığına dikkat çekti.