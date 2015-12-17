Star Wars çılgınlığı başladı

Dünyayı etkisi altına alan Star Wars çılgınlığı, Fransa’nın başkenti Paris’te de renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Hayranlardan bazıları, serinin son filmi Güç Uyanıyor’u Star Wars karakterlerinin kostümlerini giyerek karşıladı. Serinin yedinci filmi Türkiye'de de 00:00'da sinemalarda vizyona girdi. Geç saate aldırmayan Türk hayranlar sinema salonlarını durdurdu.

The Times’dan Kate Muir, ‘Güç Uyanıyor’ için ‘Yetişkinler hüzünlü bir nostalji duygusuna kapılacaklar, zira bu bir klasik,’ derken, Daily Mail’dan Brian Viner yapımı, ‘Kendini soyutlamanın bir başarısı ve bu zincirin en heyecan verici filmi’ diye niteledi. Viner ayrıca, filme dört yıldız verdiği yazısının başında, ‘Güç gerçekten uyanmış’ diyerek, aksiyon sahnelerini İkinci Dünya Savaşı filmlerine benzetti. Viner’a göre filmin yıldızı ise, Rey karakterini canlandıran Daisy Ridley.

Telegraph’tan Robbie Collin, film boyunca üç defa ağladığını yazdı. The Daily Mirror’dan John Hiscock da, ‘Söyleyebileceğim tek şey, Güç Uyanıyor’un, serinin Yeni Bir Umut’taki (Bölüm IV, 1977) büyülü anıları espri, aksiyon, dram ve duygu ile yeniden canlandırdığı’ yorumunda bulundu. Filmi The Independent için değerlendiren Geoffrey Macnab ise, eseri ‘bütünüyle canlandırıcı bir ilişki’ olarak yorumladı. BBC’den Lizo Mzimba ise Güç Uyanıyor için, ‘Filmde hayranları mutlu edecek tek şey Han, Luke ve Leia’nın dönmüş olması değil’ dedi.

Maske ve kılıçla gelmeyin!

İngiltere’deki Star Wars gösterimlerine, güvenlik kaygıları nedeniyle, ışın kılıcı getirilmesi yasaklandı. İzleyicilerden ayrıca diğerlerinin görüşünü engelleyebileceği için salonlara maske ile gelmemeleri de istendi. İlk gösterimi ülkede dün akşam yapılan filmle ilgili olarak, Birleşik Krallık’taki sinema zinciri Odeon ve UCI, Paris’teki terör saldırılarının beraberinde getirdiği güvenlik kaygıları nedeniyle, filmin hayranlarından, sinema salonlarına ışın kılıçlarını getirmemelerini isteyerek “Silah ve kesici aletleri andıran eşyalarınızı evde bırakınız” çağrısında bulundu. Odeon sinemaları, filmin gösterimlerine 500 bin, Vue ise, 320 bin ön bilet sattığını açıkladı.