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Kültür-Sanat

Merakla beklenen Star Wars'un galası bugün

Serinin yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’un (Force Awakens), Türkiye'de 17 Aralık'ta vizyona girecek

15 Aralık 2015 12:11

Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin tüm dünyada heyecanla beklenen yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’un (Force Awakens) galası bugün ABD’nin Los Angeles kentindeki tarihi TCL Çin Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Yıldız Savaşları’nın 1977 yılında gösterime giren ilk filminin galasına da ev sahipliği yapmış olan TCL Çin Tiyatrosu’ndaki görkemli törene serinin ilk üç filminde de rol alan Harrison Ford, Mark Hamill ve Carrie Fisher’ın da katılması bekleniyor. Galada ‘Güç Uyanıyor’ ile Yıldız Savaşları evrenine ilk kez adım atacak olan İngiliz oyuncular John Boyega, Daisy Ridley ve Gwendoline Christine’in de hazır bulunacağı belirtiliyor. Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Film bu gece TCL Çin Tiyatrosu’nun yanı sıra Oscar Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yapan Dolby Tiyatrosu ve El Capitan Tiyatrosu’nda da gösterilecek. 

 

24 saat sıra beklediler

 

Gala gecesine bilet alabilmek için sinema salonları önünde en az 24 saat sıra bekleyen Yıldız Savaşları hayranları da filmi oyuncular ile birlikte dünyanın geri kalanından birkaç gün önce izleme şansını elde edebilecek. Filmi gala gecesinde ya da önümüzdeki günlerde dünyanın dört bir yanında yapılacak basın gösterimlerinde izleyecek olan gazetecilerden ise filmin konusu ile ilgili yorum ve eleştirilerini ‘Güç Uyanıyor’ resmen vizyona girene dek gizli tutmaları istendi. Heyecanla beklenen film Türkiye’de 17 Aralık’ta vizyona girecek.

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