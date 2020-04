Star Wars'a kadın eli değecek

Skywalker'in Yükselişi sonrası (The Rise of Skywalker) Star Wars evreninde yeni dönem hazırlıkları başladı. Serinin yeni filmlerinde kamera arkasında kadın yönetmen olma olasılığı ciddi olarak konuşuluyor.

Sinema tarihinin kült serilerinden biri olan Star Wars evreninde bir dönem Skywalker'in Yükselişi (The Rise of Skywalker) ile sona erdi.



9. film sonrası başlayan yeni dönem hazırları ise Hollywood'un her geçen gün daha fazla etkisi altına alan ve cinsiyet eşitliğini savunan MeToo ve TimesUp hareketinden etkilendi. LucasFilm'in patronu Kathleen Kennedy'ye serinin yeni filmlerinden bir kadın yönetmen ile çalışılıp çalışılmayacağı yönündeki soruya olumlu cevap verdi.

Adaylar açıklandı

mürekkephaber.com'un haberine göre; Star Wars evreninden bir gün bir kadın yönetmenle çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu belirten Kennedy "The Mandalorian'da Star Wars üzerinde çalışan iki ya da üç harika yönetmenimiz vardı. Ve Deborah Chow'u Obi Wan Kenobi dizisini yapmak üzere getirdik. Çok büyük yetenekler yetiştiriyoruz" sözleriyle olası adayları da açıklamış oldu.

Böylece The Mandalorian'ın kadın yönetmeni Bryce Dallas Howard ve Deborah Chow, resmen Star Wars evreninin ilk kadın yönetmen adayları olarak ilan edildi.