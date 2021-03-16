Star TV'nin iddialı dizisi Menajerimi Ara yeni sezon onayını alamadı!

Star TV'de pazar akşamları izleyiciyle buluşan, Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "Menajerimi Ara" final yapıyor.

Başrollerini Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman gibi isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara için sona gelindi.

Star Tv’nin pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara için final kararı alındı.

Medyatava'nın haberine göre; bu sezon başlayan ve her bölüm ünlü konukları ağırlayan Menajerimi Ara dizisi 2. sezon onayı alamadı.

Menajerimi Ara dizisiyle ünlenen Ahsen Eroğlu’nun ise yeni projelerle görüştüğü öğrenildi.

Star Tv'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kanal Menajerimi Ara dizisi yerine yeni bir uyarlama diziye hazırlanıyor.