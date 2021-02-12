Star TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor

Star TV'nin iddialı dizileri arasında gösterilen Sol Yanım'dan beklenmeyen bir haber geldi. Reyting savaşlarında geride kalan Sol Yanım dizisi erken final yapacak.

Başrollerinde Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Sol Yanım dizisi, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilse de, istenilen başarıyı yakalayamadı.

Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri beklenenden kötü geliyordu. Cuma akşamları Seni Çok Bekledim'e yer açmak isterken, Akrep'i perşembe ve Sol Yanım'ı da çarşamba günlerine alan kanal yöneticilerinin planları tutmadı.

Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu.

BKM imzasını taşıyan "Sol Yanım" dizisi Star TV’de her Çarşamba saat 20.00’de ekrana geliyor.