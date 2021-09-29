Star TV, iddialı dizisi için final kararı aldı

Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisi 30 Eylül perşembe akşamı yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Star TV'nin yaz dizileri arasında yer alan Kazara Aşk dizisi, yeni sezondaki iddialı rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk için final kararı alındı.

Kazara Aşk 13. bölüm (final) 30 Eylül perşembe akşamı saat 20.00'de Star'da.

Kazara Aşk oyuncuları:

Ümit Kantarcılar (Civan), Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan), Burak Tamdoğan (Dursun), Deniz Altan (Aslı), Burakhan Yılmaz (Kenan), Ali Haydar Çataltepe (Miraç), Öykü Candanadam (Emine), Çağdaş Tekin (Levent), Nermin Aslan (Demet), Nalan Örgüt (Meryem), Billur Pınar Yılmaz (Şaziye)