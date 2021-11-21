Star TV, iddialı dizisi için final kararı aldı

Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile birlikte final yapacak.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.

Ada Masalı dizisinin reytingleri bir süredir düşüşe geçmişti. Son olarak gün değiştirerek çarşamba gününe alınan dizinin reytinglerdeki düşüş durdurulamadı.

Dizinin 22 bölümü yayınlandı ve 24 Kasım akşamı da 23. bölüm ekrana gelecek. Ada Masalı dizisi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile birlikte son kez izleyicilerle buluşacak.