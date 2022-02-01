Star TV, iddialı dizisi için final kararı aldı

Bu sezon ekranlara veda eden Star TV dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Star TV, Annemizi Saklarken dizisi için final kararı aldı.

Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrolünde yer aldığı Annemizi Saklarken, izleyicilerden geçerli not alamadı.

Ekranlara kısa bir süre ara vermek zorunda da kalan Annemizi Saklarken dizisinin final tarihi belli oldu. Annemizi Saklarken final bölümü (8. bölüm) 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de.

Star TV'nin reyting kurbanı olan dizileri; Kazara Aşk, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü günde, Sana Söz, Ada Masalı ve Benim Hayatım bu sezon final yaptı.