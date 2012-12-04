Star Trek'in devam filminden ilk fotoğraf yayınlandı

Lost'un yaratıcısı J.J Abrahams tarafından sinemaya uyarlanan Star Trek 2009 yılında büyük ilgi gördü. Ancak devam filmi konusunda uzun süredir sessizlik vardı. Devam filmini sır gibi saklayan ekip nihayet Star Trek Into Darkness'tan ilk fotoğrafı yayınladı.

Tarihin gördüğü en tehlikeli diktatör olan Khan, Star Trek: Wrath of Khan'dan sonra tekrar Kaptan Kirk'in karşısına çıkacak. Mayıs ayında gösterime girecek film için 5 yıldır hiç bir video ve fotoğraf yayınlanmamıştı.

Klingon'lar ve Khan ile kapışacak olan Kaptan Kirk hayatının en zorlu savaşını verecek. Khan'ı ise Sherlock dizisinden tanıdığımız Benedict Cumberbatch canlandıracak. Bir önceki filmde Uzay Yolu'nun zaman çizgisi değiştiği için yeni filmlerde her şey bilinenden farklı şekilde kurgulanıyor.

Khan karakteri ilk olarak, 60'lı yıllardaki Star Trek dizisinde gözükmüştü. Karakter, üstün insan projesinin sonuçlarından biriydi. 90'lı yıllarda dünyayı fetheden Khan, tüm devletlerin ittifakıyla yenildi. Uzay boşluğuna dondurularak yollanan karakteri Atılgan ekibi kurtarmıştı. Yeni filmde Khan'ın karakterinin göstereceği değişim şimdilik bilinmiyor.