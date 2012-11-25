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Bilim / Teknoloji

Star Trek sınıfları tasarlandı

Durham Üniversitesi'nce yapılan araştırma sonuçlarında, akıllı sıra sistemini kullanan öğrencilerin yüzde 45'inin matematik becerilerinin daha gelişmiş olduğu tespit edildi

25 Kasım 2012 17:31

Star Trek filmlerinden esinlenen bilim adamları, dokunmatik ekranlı sıra ve tahtalar tasarladı.

Durham Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen yeni elektronik sıra ve tahtaların, özellikle çocukların, matematik yeteneklerini geliştirdiği keşfedildi.

8-10 yaşları arasında 400 öğrencinin aralarında bulunduğu üç yıllık proje çerçevesinde bir pilot okulda açılan “Star Trek sınıfları”nda çocukların kâğıt, kalem ya da kitap olmadan eğitim aldıkları belirtildi.

Durham Üniversitesi'den Liz Burd, “Amacımız, pasif bir şekilde dinlemektense, bilginin paylaşma, problem çözme ve yaratıcıkla edinildiği bir ortamda çocukların aktif katılımını cesaretlendirmek” dedi.

Araştırma sonuçlarının yayınlandığı Learning and Instruction adlı dergide araştırma ekibi, akıllı sıra sistemini kullanan öğrencilerin yüzde 45'inin matematik becerilerinin daha gelişmiş olduğunu tespit etti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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