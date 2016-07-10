Star: Tarık Toros, FETÖ'nün Harp Okulu imamı çıktı

'Askeri casusluk' davasında yargılanan askerleri illegal yollarla fişlediği iddiasıyla iki amiral ve dört binbaşı hakkında gözaltı kararı alınmasını bugünkü manşetine taşıyan Star gazetesi, haberinde Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un 'Gülen cemaatinin Harp Okulu imamı' olduğunu iddia etti. Haberde, "Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu soruşturmada diğer önemli bir detay yurt dışına kaçan Bugün TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros’la ilgili. Medya yöneticiliği dışında hiçbir şey yapmadığını öne süren Toros’un FETÖ’nun Kara Harp Akademisi öğrencilerden sorumlu imam olduğu ortaya çıktı" dendi. Muammer Başkan imzalı haberde, "FETÖ’nün TSK’ya yönelik kumpas operasyonları davalarında Taraf başta olmak üzere gazetelere ve ajanslara bilgi ve belgelerin 5’li toplantı üyeleri tarafından kararlaştırıldığı ve bu üyelerden birisinin de Kara Harp Okulu İmamı Tarık Toros olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Star gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

‘Casusluk’ yalanıyla orduda tasfiye ve terfi kurgulayan FETÖ’ye yönelik ilk dalgada iki Tuğamiral ile üç binbaşı rapor alıp kaçtı. Tarık Toros ise FETÖ’nün Harp Okulu imamı çıktı.

İzmir merkezli 10 ilde “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY)” yönelik önceki gün başlatılan ve 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda dün yeni bir adım atıldı. “İzmir’deki askeri casusluk soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği” iddiası üzerine İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato’nun talimatıyla başlatılan operasyonda Deniz Kuvvetleri’ne mensup 4’ü binbaşı 6 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi. 1 binbaşının gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili detaylara ise Star gazetesi ulaştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yılmaz Kaçar, Halil Kıyıcı, Şadi Yıldız, Mehmet Çoban, Yılmaz Şen, Hasan Toğal, Mehmet Kerem Ceylan’ın örgüt içerisinde ‘’Hususi Görevli’’ denilen abilerden oldukları belirlendi. Haklarında gözaltı ve yakalama kararı verilen Tuğamiraller Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ile Binbaşılar Habil Özcan, Korkmaz Mermer, Recep Zafer ve Özgür Gün’ün de örgütsel talimatları ‘’Hususi görevli’’ olarak adlandırılan bu abilerden aldıkları ifade tespit edildi.

Savcılık, TSK’nın yıpranmaması için askerlere gözaltı işlemi yerine direk ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye çağralan Tümamiraller Mustafa Zeki Uğurlu ve Ali Suat Aktürk ile Binbaşılar Korkmaz Mermer, Recep Zafer ve Özgür Gün sağlık gerekçeleriyle rapor aldılar. Bu askerlerin örgütsel tavır sergilediklerinin belirlenmesi üzerine İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nden yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

Talimat doğrultusunda bazı illerdeki Merkez Komutanlığı’na bağlı askeri inzibatlar tarafından adreslere gidilerek, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan Binbaşı Habil Özcan merkez Komutanlığı görevlilerince adliyeye getirildi.

Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu soruşturmada diğer önemli bir detay yurt dışına kaçan Bugün TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros’la ilgili. Medya yöneticiliği dışında hiçbir şey yapmadığını öne süren Toros’un FETÖ’nun Kara Harp Akademisi öğrencilerden sorumlu imam olduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün TSK’ya yönelik kumpas operasyonları davalarında Taraf başta olmak üzere gazetelere ve ajanslara bilgi ve belgelerin 5’li toplantı üyeleri tarafından kararlaştırıldığı ve bu üyelerden birisinin de Kara Harp Okulu İmamı Tarık Toros olduğu belirtildi.

Fetullah Gülen’in doktoru Kudret Ünal ile İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Büyükçelebi ve Naci Tosun’un da örgüt içinde beşli toplantı olarak bilinen grubun üyesi oldukları belirlendi. Bu üyeler İstanbul’da YAŞ öncesi toplanarak TSK’daki terfilerle ilgili çalıştıkları ve ordu içindeki adamlarını da bu yönde kullanarak etkiledikleri belirtildi. Örgütün bu kritik toplantılarına zaman zaman Fetullah Gülen’in telekonferansla bağlanarak başkanlık yaptığı öğrenildi.

Tarık Toros da Harp Okulları öğrenci sorumlusu olduğu dönemde, askeriye içinde yapılanmaya gitmek için etkin bir şekilde çalıştı. Bu kapsamda Toros’a bağlı çalışan bazı kişilerin, TSK’da görev alarak askerlerle ilgili özel bilgileri FETÖ’ye aktardığı öğrenildi. FETÖ’nün bu şekilde elde ettiği özel bilgilerle büyük bir arşiv yaptığı ve örgütün kendi elemanlarını yerleştirmek için askerleri tasfiye ettiği vurgulandı. Bu bilgilerin daha sonra Gülen’le birlikte Kudret Ünal, Mehmet Ali Şengül, Naci Tosun, Mehmet Ali Büyükçelebi ve İsmail Büyükçelebi’nin katıldığı “5’li toplantı” olarak adlandırılan toplantılarda değerlendirildiği kaydedildi.

Örgütün tasfiye edemediği askerleri yıpratmak ve terfilerini engellemek için de özel ve mahrem bilgileri yaydığı veya şantaj yaptığı kaydedildi. Şüpheliler hakkında “Terör örgütü kurmak, terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak” suçlamalarıyla soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.