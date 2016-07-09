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İzmir'deki 'askeri casusluk' davasında amiraller dahil 6 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı

2 amiral ve 3 binbaşı rapor aldığı için gözaltı işlemi uygulanamadı

09 Temmuz 2016 12:30

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, fişleme yapıp sahte delil üretilmesi suçuna karıştıkları iddiasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli olan Tümamiral M.Z.U., Tuğamiral A.A., binbaşılar K.M., A.Ö., H.Ö., R.Z. ve bazı emekli subaylar hakkında gözaltı kararı verildi. Binbaşı H.Ö. ile 6 kişi tutuklandı, önceden rapor aldığı ortaya çıkan iki amiral ve üç binbaşı adreslerinde bulunamadı.

Zanlıların, askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, eskort kadınlar tarafından yapıldığı öne sürülen fişleme ve belge sızdırma suçlarını, kendilerinin işlediği iddiasıyla arandıkları öğrenildi. Fethullah Gülen cemaatine üye olmakla suçlandıkları belirtilen zanlıların, askeri personeli etnik kökenlerine göre fişledikleri iddia edildi.

İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bundan önce görülen askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında yargılanan 356 sanığın tamamı beraat etmişti. Sanıkların beraat etmesinin ardından, soruşturma kapsamında sahte delil üretildiği gerekçesiyle, aralarında İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay’ın da bulunduğu polisler hakkında dava açılmıştı. Tutuklu sanıkların da bulunduğu bu dava henüz sonuçlanmadı.

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