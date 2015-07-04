Star: Paralel resmen Kırmızı Kitap'ta

Milli Güvenlik Kurulu’nun hükümete tavsiye ettiği güncellenmiş ‘Kırmızı Kitap’ Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde (MGSB), 'paralel yapı’nın da resmen yer aldığını iddia etti.

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Kırmızı Kitap’ta ‘Milli güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı’ların ‘tehdit’ olarak yer almasının ardından, Paralel yapıyla topyekun bir mücadele dönemi başlıyor. Hükümet kararıyla, alınacak tedbirler tüm kurumlara duyurulacak.

Kırmızı Kitap'ta, seçilmiş hükümetleri istikrarı bozacak şekilde devirmeye dönük teşebbüste bulunan "milli güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı"ların iç ve dış tehdit olarak yer almasının ardından, devlette paralel yapıya karşı topyekun bir mücadele dönemi başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 29 Haziran'daki son toplantısından hemen sonra Başbakanlığa gönderdiği tavsiye kararı, Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak "Bakanlar Kurulu kararı"na dönüştürüldü. Bu karar uyarınca alınacak tedbirler, tüm kurumlara genelge olarak duyurulacak. Böylece "Paralel Yapı Eylem Planı" hazırlanarak, tam blokaj uygulanacak. Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, paralel yapının 17-25 Aralık süreçleriyle devlet içinde güç oluşturarak Hükümeti yıkmaya dönük somut girişimlerinin ortaya çıkması üzerine güncellendi.

Milli iradeye tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 7 saat süren bir önceki MGK toplantısında paralel devlet yapılanmasının, Kırmızı Kitap'ta 'Hükümetleri tehdit eden yapı' olarak yer alması benimsenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Haziran'da son MGK'dan sonra yapılan açıklamada, "paralel yapı" vurgusu yapılarak, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesinin toplumun huzur ve barışına önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekilmişti.

MGK'nın kararı iletildi

Başbakanlığa ulaşan MGK tavsiye kararı, Bakanlar Kurulu'nda hemen imzaya açılarak onaylandı ve "Bakanlar Kurulu kararı" haline dönüştürüldü. Uygulamadaki detaylar, Hükümetin bu konuda tüm kurumlarla yapacağı mücadele ile yürütülecek. 28 Şubat sürecinde yapılan MGK toplantılarında kırmızı kitapta irticai tehdit olarak cemaat faaliyetleri de konulmuştu. Ancak bu faaliyetler AK Parti döneminde sivil toplum örgütü gibi değerlendirildi. Dini alanla sınırlı kalan faaliyetlerin tehdit olarak algılanması önlendi. Ancak devleti içten ele geçirmek isteyen oluşumlar dini ve ideolojik duruşlarına bakılmaksızın iç tehdit kapsamına alındı.



MGK'nın tavsiye kararında, "seçilmiş hükümetler veya millet iradesine dayalı iktidarları, istikrarı bozacak şekilde devirmeye yönelik teşebbüsler"in hepsini kapsayacak şekilde bir hedef çizildi. Bu çerçevede devlet içinde "legal görünümlü illegal yapı"lara karşı mücadele edilmesi kararlılığıyla Paralel Devlet Yapılanması vurgusu yapıldı. Bu şekilde çizilen hedef ile bugün için mücadele edilen paralel örgütün yanı sıra, başka yapılanmaların da devlet için tehdit oluşturacak şekilde büyümesinin önüne geçecek tedbirlerin alınması sağlanacak.