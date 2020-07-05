Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'dan Habertürk yazarı Kübra Par’a: Aile içine burnunuzu sokmaya gerek yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri ve Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, Habertürk yazarı Kübra Par’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kaleme aldığı yazısında kullandığı, "Numan Kurtulmuş’un tavrını ise eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş’a havale ediyorum" ifadesine, "Aile içine burnunuzu sokmaya gerek yok" diyerek tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılabileceğini belirtmesiyle ilgili Habertürk yazarı Kübra Par, "İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım büyük ayıp olur" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında İstanbul Sözleşmesi için AKP'nin attığı en doğru adımlardan biri olduğunu yazan Par, "Şimdi içeriden mahalle baskısıyla geri çekilirlerse büyük bir kayıp olur. O yüzden Numan Kurtulmuş’un açıklaması beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuda bir geriye gidiş olmaması için başta Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, KADEM kurucuları ve AK Partili kadın siyasetçiler olmak üzere her kesimden kadını dayanışma göstermeye davet ediyorum. Numan Kurtulmuş’un tavrını ise eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş’a havale ediyorum! Aşırıcı kesimlerin başlattığı bu kara kampanyaya boyun eğip kendi eserlerini yakarlarsa çok çok yazık olur" ifadelerini kullandı.

Par’ın bu çağrısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, "Farklı fikirde olabilirsiniz ama aile içine burnunuzu sokmaya gerek yok" diye yazdı.

"Biz Kübra Par hanımı fikrinden dolayı eşine, nişanlısına, babasına havale ediyoruz desek, cinsiyetçi yaklaşım olur" diyen Eraslan, "Ama o, duayen bir siyasetçiyi eşi üzerinden, eşine havale ederek kınıyor" ifadelerini kullandı.

Par, Eraslan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımla, "Merhaba Sibel Hanım, ilk cümlenizde kesinlikle haklısınız. Fakat Numan Bey ne demek istediğimi anlamıştır çünkü eşi Sevgi Hanım 28 Şubat döneminde büyük mücadele vermiş, o günün şartlarında başka türlü bir erkek şiddetine kalmış bir isim. Maksadım aile içine burun sokmak değildi" diyerek yanıt verdi.

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