İstanbul Sözleşmesi’ni yazan isimlerden Prof. Dr. Acar: Hayretler içindeyim; ne yapılsın, kadına şiddet mi uygulansın?

2011 yılının Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'nin yazan Prof. Dr. Feride Acar, sözleşme üzerindeki tartışmalara ilişkin, "Hayretler içindeyim, Ne yapılsın, kadına şiddet mi uygulansın?" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Acar, tartışmalara neden olan 4'üncü maddenin 3'üncü bendine dair, “Yani 66 maddede yer alan kadın hakları bir kenara bırakılıp, yeni yapılmış bütün uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz cüzü haline gelen bu maddeyi ne yapalım? Bunlara ve bütün kadınlara şiddet uygulanabilir mi diyelim?” düşüncesini dile getirdi.

Acar, “Ayrıca karşı çıkılmak için söylenenlerin Sözleşme ile aslı astarı yok... Niye taktılar, sabit fikir haline getirdiler anlamış değilim… Türkiye altında imzası olan bütün bu sözleşmelere çekince mi koyacak? Çekildik, ‘Bunlara karşı ayrımcılık yapacağız’ mı diyecek? Hayretler içindeyim" ifadesini kullandı.

Sözleşmeden çıkılmasının Türkiye açısından yaratacağı sıkıntılara da dikkat çeken Acar, “İç acıtıcı olur” dedi.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün başkanlık yaptığı MYK ve il başkanları toplantılarında, kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan kurmaylarına, “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı verdi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi talimatı: Gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın