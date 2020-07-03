Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi talimatı: Gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün başkanlık yaptığı MYK ve il başkanları toplantılarında, kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan kurmaylarına, “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, il başkanları toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaptığı da öğrenildi. Akar, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal harekâtlarıyla ilgili gelişmeleri anlattı. TSK’dan ihraç edilen FETÖ’cülerle ilgili son bilançoyu da paylaşan Bakan Akar, “FETÖ’yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar TSK’dan 19 bin 583 personel ihraç edildi. 4 bin 156 personel hakkındaki adli ve idari süreç devam ediyor. Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ’yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor” ifadesini kullandı.