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Star: AYM'nin Dündar ve Gül kararı FETÖ'nün yeni darbe girişimi!

"FETÖ, Dündar ve Gül için AYM'deki kripto üyelerine kamikaze dalışı yaptırdı"

27 Şubat 2016 11:22

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki "hak ihlali" kararını "28 Şubat'ın yıl dönümünde FETÖ'nün yeni darbe girişimi" olarak yorumladı. 

Gazetenin bugünkü nüshasında (27 Şubat 2016) manşetten verilen haberde, "Hukukçulara göre, Anayasa Mahkemesi’nin Dündar ve Gül kararı ikinci ‘kamikaze’ dalışı. Asıl hedef ise ‘Başkanlık’ ve Erdoğan" ifadeleri yer aldı. Haberde, "MİT TIR'larını durdurup Bayırbucak'ı savunmasız bırakma ihanetine imza atan FETÖ, milyonlar akıtarak casusluk yaptırdığı Dündar ve Gül'ü kurtarmak için AYM'deki kripto üyelerine kamikaze dalışı yaptırdı" dendi.

AYM, Şikâyetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak T.C Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” ile suçlanarak tutuklanan Dündar ve Gül'ün "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar vermişti. AYM'nin kararı sonrası iki gazeteci 92 gün sonra özgürlüklerine kavuşmuşlardı.

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