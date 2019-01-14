Stanley Kubrick'in tüm filmleri, 38. İstanbul Film Festivali'nde!

38. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Başyapıt Fabrikası: Kubrick, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu benzersiz yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve Kubrick hayranlarını sinemaya çağırıyor. Stanley Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor.

38. İstanbul Film Festivali 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başyapıt Fabrikası: Kubrick bölümünde yer alacak filmler şöyle:

Eyes Wide Shut / Gözü Tamamen Kapalı (1999)

Full Metal Jacket (1987)

The Shining / Cinnet (1980)

Barry Lyndon (1975)

A Clockwork Orange / Otomatik Portakal (1971)

2001: A Space Odyssey / 2001: Uzay Macerası (1968)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb / Dr. Garipaşk (1964)

Lolita (1962)

Spartacus (1960)

Paths of Glory / Zafer Yolları (1957)

The Killing / Son Darbe (1956)

Killer's Kiss / Katilin Busesi (1955)

Fear and Desire (1953)

Stanley Kubrick kimdir?

Tüm zamanların en yetenekli, en sıra dışı yönetmenlerinden Stanley Kubrick 1928’de New York’ta doğdu. 13 yaşında amatör fotoğraf çekmeye başladı, 17 yaşında Look dergisinde işe girdi. Üç kısa belgesel çektikten sonra 1953’te Fear and Desire adlı ilk kurmaca filmini çekti. Bu filmin ardından soygun filminden korkuya, savaş filminden dönem filmine, kara komediden bilimkurguya farklı türlere atfedilen, çoğu başyapıt kabul edilen, çoğu tartışma yaratan 12 uzun metrajlı kurmaca filme imza attı. Hollywood star sistemi ve baskıcı yapısını öne sürerek ABD’den İngiltere’ye göç eden Kubrick 1962’den itibaren sonraki filmlerini bu ülkede çekti. Stanley Kubrick, Gözü Tamamen Kapalı filminin çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından 1999’da kalp krizinden öldü.

Çağdaş sinemacıların birçoğunun ilham kaynağı olarak gösterdiği Stanley Kubrick titizliği, setlerde sertliği, mükemmeliyetçiliği, tavizsiz yaratıcı egemenliği, teknik yeniliklere verdiği önem ve özgünlüğünün sonucu olan olağanüstü filmleriyle usta ve dahi bir yönetmen olarak sinema tarihine geçti.