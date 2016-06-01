Stanley Kubrick'in çekemediği 'Napolyon' filmini Cary Fukunaga beyaz perdeye taşıyacak

Usta yönetmen Stanley Kubrick'in hayallerini süsleyen Napolyon Bonapart filmi True Dedective’in yönetmeni Cary Fukunaga tarafından çekilecek.

NTV'de yer alan habere göre; Sinema dünyasının çekilmemiş filmi olarak bilinen Fransız komutan ve devlet adamıNapolyon Bonapart’ın hayat sonunda beyaz perdeye taşınabilir. Bonapart’ın filminin True Dedective ve Beast of No Nation filmlerinin yönetmeni Cary Fukunaga tarafından çekileceği söylentisi yayıldı.

Söylentinin kaynağı ise Fransız devlet adamının filmini yapmak için yıllar harcayan ama başaramayan efsane yönetmen Stanley Kubrick’in üvey kardeşi ve yapımcısı Jan Harlan.

İngiltere’de bulunan De Montfort Üniversitesi’nde bir söyleşiye katılan Harlan, Napolyon filminin Fukunaga tarafından çekileceğini söyledi.

Kubrick yıllarını harcamıştı

Gelmiş geçmiş en önemli yönetmen arasında gösterilen Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey (2001: Uzay Yolu Macerası) filminin çekimlerini bitirdikten sonra yıllar boyunca Napolyon Bonapart’ın hayatını anlatan bir film üzerinde çalışmış ancak projesini hayata geçirememişti.

Kubrick filmin senaryosunu ve çekim mekanlarını dahil herşeyi planlamıştı.

Kubrick’in çalışmaları yıllar sonra yazar Alison Castle tarafından “Napoleon: The Gratest Movie Never Made” (Napolyon: Yapılamamış En Büyük Film) adıyla yayınlanmıştı.

Steven Spielberg de filmi çekmeye çalışmış ama projeyi hayata geçirememişti.