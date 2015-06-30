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Ekonomi

Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunu bir kez daha düşürdü

Yunanistan'ın kredi notunu 'CCC'den 'CCC-'ye düşüren S&P, not görünümünü de 'negatif'te bıraktı

30 Haziran 2015 02:45

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Yunanistan'ın kredi notunu "CCC"den "CCC-"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif"te bıraktı.

S&P'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın "CCC" seviyesindeki kredinotunun, hükümetin halk oylamasına gitme kararının ardından "CCC-"ye çekildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkma olasılığının yüzde 50 civarında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Yunanistan'ın resmi kreditörlerinin önerdiği kredi şartlarını referanduma götürme kararını, Çipras hükümetinin iç siyaseti, finansal ve ekonomik istikrarın, borç ödemelerinin ve Avro Bölgesi üyeliğinin önüne koyacağının ek göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Yunanistan'ın şartlarında beklenmeyen olumlu gelişmeler yaşanmaması halinde, ülkenin gelecek 6 ay içinde temerrüde düşmesi kaçınılmaz."

Ayrıca, Yunanistan'ın "negatif" olan kredi notunun, "tercihli temerrüt"e çekilebileceğine işaret edildi.

Yunanistan'ın yarın Uluslararası Para Fonu'na 1,6 milyar avro ödemesi gerekiyor ancak bazı kaynaklar, bu ödemenin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Derecelendirme kuruluşu, ülkenin notunu 11 Haziran'da "CCC+"dan "CCC"ye indirmişti.

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