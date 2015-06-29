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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da bankalar bir hafta kapalı

Yunanistan'da hükümet, bankaların açılmasını 5 Temmuz'da yapılacak referandum sonrasına bıraktı. Günlük 60 Euro nakit çekme limiti getirildi. Başbakan Tsipras, Euro Grubu'nu Yunan halkına şantaj yapmakla suçladı.

29 Haziran 2015 12:33


Yunanistan'da bankalar Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Tsipras'ın imzasını taşıyan bir kararnameyle bir hafta boyunca kapatıldı. Günlük 60 Euro nakit çekme limiti getirildi. Karar uyarınca ülke içi ya da ülke dışına hesap hareketlerine de sınırlama uygulanıyor.

Tsipras güvence verdi

Televizyondan halka seslenen Tsipras bankaların kapatılacağını duyurmuş ancak süre vermemişti. Tsipras, mevduat, maaşlar ve emeklilik ödemelerinin güvence altında olduğu sözünü verdi. Halka sükûnet ve kararlılık çağrısında bulundu.

Kurtarma programının süresinin uzatılması için AB Konseyi Başkanı, Euro Bölgesi başbakanları, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı ile görüştüğünü belirten Tsipras, "Bu demokratik talebime en kısa zamanda yanıt verilmesini bekliyorum" dedi. Tsipras, Euro Grubu'nu Yunan halkına şantaj yapmakla suçladı.

'Yunanistan birkaç gün içinde iflas edebilir'

Yunanistan, iflasa doğru ilerliyor. Başbakan Tsipras'ın referandum kararına tepki olarak Euro Bölgesi maliye bakanları kurtarma programının süresinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Euro Grubu, Tsipras'ın müzakereleri tek taraflı olarak askıya almakla suçlamıştı. Uzmanlar, para akışının kesildiği Yunanistan'ın birkaç gün içinde iflas edebileceğine dikkat çekiyor.

Yunanistan'la ilgili gelişmeler Almanya'da da kaygıyla takip ediliyor. Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin liderleri ile bugün bir araya geliyor. Alman muhalefet partileri krizde gelinen noktadan Merkel'i sorumlu tuttu.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker bugün saat 12:45'te konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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