Stan Lee, ölmeden önce bir kahraman daha yaratmış

Örümcek Adam, Hulk ve Iron Man gibi dünyaca ünlü karakterlerin yaratıcısı Stan Lee'nin ölmeden önce yeni bir süper kahraman yarattığı ancak henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Lee'nin kızı J.C., TMZ ile yaptığı röportajda babasına son bir karakterin yaratımı için yardım ettiğini söyledi.

Hayatı boyunca babasını, kendisiyle birlikte bir karakter yaratmaya ikna etmeye çalıştığını ifade eden J.C., Lee ölmeden önce Dirt Man adlı karakter üzerinde çalıştıklarını söyledi.

J.C., "Karakter henüz tamamlanmadı. Bu, oldukça ilginç bir karakter olacak. Dirt Man'in bir filmde yer almasını çok istiyorum" dedi.

J.C. ayrıca, Stan Lee Çocuk Okur Yazarlık Derneği'ni kurmayı planladığını da belirtti.

12 Kasım'da hayatını kaybeden Stan Lee 95 yaşındaydı.

Ünlü sanatçının Marvel evrenine kattığı karakterler arasında Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Orijinal X-Men, Hulk, Iron Man, Doctor Doom ve Galactus gibi önemli karakterler bulunuyor.