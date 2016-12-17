"Stada Şenol Güneş'in isminin verileceğini öğrenince açılışa gelmekten vazgeçtim"

Sadri Şener, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isminen Trabzonspor'un yeni stadına verilmesine yönelik olarak, “Şenol Güneş’in isminin komplekse verileceğini duyunca açılışa gelmekten vazgeçtim.” dedi.

"Bahçesine heykelini yaptırsın"

Trabzonspor’da profesyonel olarak görev yapan ve milyon dolarlar kazanan insanların statlara ya da başka yerlere isimlerinin verilmesinin doğru olmadığını belirten Sadri Şener, “Kendin gider cebinden paranı vererek heykelini yaptırırsın ve gider bahçene koyarsın ve gelen geçen bakar.



Ancak Trabzonspor’da profesyonel olarak görev yapan ve milyon dolarlar kazanan bir insanın isminin böyle bir tesise verilmesi bana göre çok yanlış. Bu benim fikrimdir.” diye konuştu.

"Karar yanlış"

Sadri Şener, Şenol Güneş’in isminin komplekse verilmesinin yanlış olduğun altını çizerek “Trabzonspor ile ilgili isim verecekseniz o zaman Şamil Ekinci’nin, Hüseyin Avni Aker’in ismini verin. Tabii bu benim haddim değil ama benim görüşüm bu. Ama yanlış bir karar.” dedi.

"Fatih Terim ismine de karşıyım"

Şener, İstanbul’da Fatih Terim isminin de bazı yerlere verilmesine karşı olduğunu belirtirken, “O da milyon dolarlar kazanıyor. Bir de stada ismi veriliyor. Bu nasıl bir meslektir? Dünyanın en güzel mesleği bu olsa gerek. Hem para al hem ün hem şöhret... Anlamadım gitti. Yenilince de uydur bir şeyler ve tüy git.” dedi.

"Ben kulüp başkanıyım, o benim memurum"

Yönetimin hamlesinin ardından açılışa gelmeme yönünde karar verdiğini de söyleyen Sadri Şener, “Adam görevden ayrılırken bizimle ilgili olarak, ‘O benim arkadaşım değil...’ şeklinde ifadeler kullandı.



Bunları söyleyecek cesarete sahip birinin adının verileceği stada ya da komplekse gidilir mi? Bir de ben kulüp başkanıyım, o da benim memurum. Bu kulübe de servet bağışlamışım ben. Ama Trabzon bu kadar işte.” diye konuştu.