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Spor

"Şenol Güneş'iniz var daha ne isim arıyorsunuz!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un yeni stadını 18 Aralık Pazar günü Katar Emiri ile birlikte açacak

16 Aralık 2016 16:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yeni yapılan stadın ismini 18 Aralık Pazar günü açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor yeni stadının kapılarını pazar günü açıyor. Ancak bu, sportif değil, protokol açılışı olacak. Hafta sonunda Akyazı’ya hem devletin en üst kademelerinden hem de yurt dışından çok sayıda konuk akın edecek.

fanatik'in haberine göre; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, vekiller, bürokratlar ve özel misafirler Akyazı’yı gezip kurdele kesecek.

Sportif açılış ise planda yine bir değişiklik olmazsa ligin ikinci yarısında, 29 Ocak’taki Gaziantepspor mücadelesiyle olacak.

 

Açıklama açılışta

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dost sohbetinde yeni stada isim arayan Trabzonsporlular’a, “Şenol Güneş’iniz var, daha ne isim arıyorsunuz!” diyerek fikir verdiği öğrenildi.

Bu görüş zaten gündemde olan Güneş’i öne çıkardı. Yeni stada yüzde 90 efsanenin isminin verileceği, açıklamayı da bizzat Erdoğan’ın yapacağı öğrenildi.

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAkyazıŞenol Güneş Stadı

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